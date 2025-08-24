快訊

獨／劉世芳快閃金門 對於罷免議題低調不受訪機場大玩躲貓貓

午後雷聲打不停…台南安定降下冰雹 居民驚呼：下大冰塊了！

大雨狂炸「5縣市」 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

中職／桃園告別秀獲贈高爾夫球包 胡金龍笑說當爸爸後什麼都缺

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
胡金龍生涯最後一次在桃園棒球場進行例行賽。記者藍宗標／攝影
胡金龍生涯最後一次在桃園棒球場進行例行賽。記者藍宗標／攝影

統一獅隊41歲老將胡金龍將在季後高掛球鞋，今天在桃園棒球場對樂天桃猿隊之戰，成為例行賽最後一次在此亮相，猿隊副領隊沈鈺傑賽前特別送上高爾夫球包，做為他的退休禮物，南英商工學弟林泓育也上前獻花。

胡金龍在賽前儀式亮相時，獅、猿球員都在場邊致意，他特別走向猿隊休息區接受對手擊掌、握手，林泓育更是送上大大擁抱，祝福學長完成精彩的職棒生涯。

胡金龍2013年展開中職生涯，他說：「打了10幾年，這個環境慢慢進步、愈來愈好，雖和日本、南韓職棒有落差，但有往好的方向走。」

胡金龍表示，猿隊有很多好友，林泓育、林智平、余德龍交情都不錯，今年球季會繼續努力，好好打到季後賽結束。

胡金龍透露，有時覺得自己能力還在，就是做不出來，除了年紀的關係，現在天氣比以前熱也有影響，在中職打這麼久已經足夠，就把機會讓給年輕球員。

他笑說：「每次陪女兒都很開心，當了爸爸後什麼都缺，尤其是尿布，也沒有時間打高爾夫球，現在天氣很熱、打球漲價，成本變高了。」

獅隊總教練林岳平表示，胡金龍最近感冒，體力難以負荷先發，不過代打功能仍在。

