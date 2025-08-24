聽新聞
中職／獅遭威能帝一路打壓 林岳平說中華隊也打不好
統一獅隊作客桃園球場，昨天遭樂天桃猿隊洋投威能帝封鎖，3連戰前兩戰都落敗，獅隊總教練林岳平今天賽前說：「各隊碰到他都很辛苦，就算中華隊也打不好。」
威能帝昨天先發6局失兩分，優質先發奪下本季第9勝，累積125K更是中職三振王，對戰獅隊5場投出3連勝，防禦率只有1.59。
林岳平表示，威能帝的球速很好，滑球也很犀利，不管左打、右打碰到他都不好應付，能夠大量得分的情況，只有他當天投球不穩定。
獅隊隊上半季對猿隊8勝4敗，下半季前6次交手只有1勝5敗，而且對戰5連敗，今天推出新洋投奧德銳初登板，全力避免3連戰遭橫掃。
下半季對猿隊表現不佳，林岳平說：「攻擊沒那麼好，尤其碰到對方後援投手，得分不是那麼順利。」
FB留言