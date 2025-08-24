亞錦賽／中華培訓隊赴日交流賽 王宇傑飆速151公里
備戰亞洲棒球錦標賽，培訓隊赴日移地訓練，今天與關東學院交流賽，培訓隊投打發揮，楊振裕敲雙安2打點，牛棚投手王宇傑投1局無失分、飆出最速151公里，終場以9比0獲勝。
亞洲棒球錦標賽將於9月在中國舉行，台灣隊由總教練湯登凱領軍，經過2階段集訓後，8月16日起赴日本移地訓練、安排與當地球隊交流賽，今天第5戰與關東學院交手。
培訓隊今天1局下就有突破，陳孝允率先敲出安打，靠著保送、陳敏賜二壘打先馳得點，一棒送回2分，楊振裕安打添分，再靠著高育瑋安打、犧牲觸擊、滾地球跑回團隊第4分。
培訓隊4局下再起攻勢，抓準對方投手控球有狀況，單局獲得3次四死球保送，另有2支安打，攻勢串連、再添4分，拉開領先差距，7局下靠著失誤、安打、失誤、盜本壘，跑回團隊第9分。
培訓隊由投手黃柏儒先發投3局，吳逸平接手中繼投2局，接著陽杰恩、楊尊凱、王宇傑、王政浩依序登板，各投1局，投手群穩守不失分，王宇傑飆速151公里為全場最快，王政浩最快球速也有149公里。
