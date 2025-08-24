中職／張進德開轟留紀念 期待與張育成同場轟畫面會很美

中職富邦悍將野手張進德昨天敲出本季首轟，也是睽違近2年全壘打，他特別把球拿回要送老婆；提到最在意長打及打點表現，也期待與弟弟張育成同場開轟，「畫面應該蠻美的」。

張進德6月中因為大腿拉傷下二軍，8月中歸隊、重回一軍後打擊狀況維持得不錯，昨天與味全龍隊比賽，敲出個人本季首轟，也是繼2023年9月2日後，睽違近2年再開轟，近3場比賽都有雙安表現。

張進德今天賽前接受媒體聯訪表示，有特別把球拿回來，老婆生日快到了、送給老婆當禮物；但他表示，特別拿回球隊原因，不是因為全壘打，是前一場比賽達成中職生涯100打點時忘了拿回球，所以101分打點的球要特別留下來。

張進德解釋，長打與打點是自己比較重視的部分，也是直接對球隊有幫助的貢獻；談起此次回一軍後打擊狀況，他表示其實打擊低潮已困擾很久，最近才慢慢找到最好的揮擊及時間點。

張進德說，在狀況不好時候，透過一直看之前狀況好時的影片，觀察如何跟投手節奏的時間點、慢慢調整，有找回一些過往揮擊模式與心態，場上表現呈現好的結果。

悍將總教練陳金鋒提到，張進德跑動時腳還是容易有緊繃狀況，有時瞬間就會發生，還是要特別留意，目前以打擊為主，蹲捕的話，可能是比賽後半段短局數，也提到蹲捕對於張進德現階段腳的負擔較大。

張進德表示，該做的訓練、防護、放鬆都有做，但上了場就是要全力以赴，不會去想後果，「這是自己的執著，比賽會發生什麼事情，也沒辦法控制」。

近期與弟弟張育成同場出賽機會多，被問起是否期待與張育成同場開轟，他笑說：「有朝一日，相信畫面會蠻美的。」