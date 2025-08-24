中職／雄鷹在大巨蛋戰績不佳 洪一中：就是技不如人

中職台鋼雄鷹今年在台北大巨蛋戰績不佳，這個系列戰甚至在休息區放太陽玩偶，希望能帶來好運、搶下勝利，不過雄鷹教頭洪一中今天強調自己不信這個，「輸球就是技不如人。」

台鋼雄鷹本季目前在台北大巨蛋7勝17敗、勝率2成91，因此有球迷戲稱雄鷹「吹冷氣不會打球」，這個系列賽球團人員還特別印出太陽圖片、在休息室放太陽玩偶，希望可以改運搶勝。不過昨天雄鷹不敵中信兄弟後，在大巨蛋已經吞下4連敗。

雄鷹總教練洪一中直言「不信這個」，他強調，比賽就是這樣，輸球就是技不如人，「打輸人家就承認，而且兄弟是去年冠軍球隊，我們是二年級生，這就是板凳深度差別很大，我們狀況好的球員都排上去先發了，在比賽後段要找代跑、代打比較難。」

洪一中指出，兄弟板凳中有很多選項可以選，「但這是經年累月累積下來的，不是一朝一夕就可以達成，所以就是盡量做，至少比賽過程要好看，不要因為失誤而輸球，畢竟哪個球隊不會被打。」洪一中也認為，這個系列賽球隊表現不錯，「但輸了也不能講什麼。」

較少在一軍先發的捕手廖奕安，昨天先發蹲捕搭配日籍投手櫻井周斗，洪一中提到，廖奕安的膽子還不夠大，「對自己技術沒有自信就會怕，有自信就不用怕，所以就是練不夠，選手要知道自己缺什麼，打擊很重要沒錯，但捕手是特殊位置，守備不好會很難生存。」