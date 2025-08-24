聽新聞
0:00 / 0:00
中職／林岳平談洋將大限3選2 獅若不順恐怕要打季後賽首輪
中華職棒「831洋將大限」倒數1周，統一獅隊新洋投奧德銳今天在桃園棒球場初登板，先發對決樂天桃猿隊，獅隊將在大限前從布雷克、蒙德茲、奧德銳3選2，總教練林岳平說：「3人各有兩次投球機會。」
獅隊確定留下目前中職防禦率王飛力獅、擁有5年大聯盟經驗的新洋投獅帝芬，另兩席將在大限前最後一刻再公布。
林岳平表示，布雷克第1次已投完（昨天先發4.2局失6分敗投），重新準備下周如何表現，他確實出現球速下滑，接下來公平競爭，教練團再做決定。
獅隊最後兩位洋投3搶2，林岳平不認同「大限前期末考」的說法；他特別指出，球隊如果不順利，季後賽可能要打第1輪、甚至第2輪，不應該用期末考，例如布雷克上半季的安定，大家都看得到，不能質疑他對球隊的貢獻。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言