中職／櫻井周斗延續球員生涯有感觸 以母校日大三為榮

中職台鋼雄鷹隊日籍投手櫻井周斗昨天先發6局失2分，他今天表示，今年能夠在台灣延續球員生涯很有感觸。他也提到，昨天有關注母校日大三高校在甲子園的賽事，以母校為榮。

櫻井周斗從季初就開始在二軍出賽，直到17日首度在一軍先發奪勝投，昨天先發對上中信兄弟，用99球主投6局，被敲3支安打，出現4次四壞球保送、1次觸身球保送，送出4次三振，失掉2分。最終雄鷹以3比4不敵兄弟，櫻井周斗無關勝敗。

26歲的櫻井周斗曾效力日職橫濱DeNA灣星隊、東北樂天金鷲隊，今年來到台灣發展。談到昨天先發，櫻井周斗今天表示：「因為前一場球隊沒能贏球，希望可以贏下來，讓系列賽1勝1負，雖然有完成工作，但最後輸掉比較可惜一些。」

首度在台北大巨蛋投球，櫻井周斗表示，台灣的應援文化真的很厲害，尤其第6局被江坤宇敲全壘打後，「原來這就是台灣應援文化！」櫻井周斗指出，台北大巨蛋和東京巨蛋有很多相似的地方，因為都是首都球場，所以氛圍都很好。

談到今年來台灣發展，現在終於有機會在一軍出賽，櫻井周斗說：「去年被戰力外之後能夠來到台灣，我覺得還可以作為球員繼續拚，想辦法在球場上盡全力，因為有這樣的過程，對於今年特別有感觸，也很開心可以繼續（球員生涯）。」

日本夏季甲子園高校棒球賽在昨天落幕，沖繩尚學擊敗西東京代表日大三高校奪冠，櫻井周斗的母校就是日大三。櫻井周斗說，昨天從早上就開始看甲子園，「現在的總教練是當年我的老師，滿有感觸的，最後雖然有點可惜，但還是以我的母校為傲」。

櫻井周斗曾在2016年高中時期連5打席三振掉清宮幸太郎，因而有「清宮殺手」之稱。回憶起這場比賽，他說，此戰改變了自己的棒球人生，「當時抱持著被打到一定會上新聞，因為他是全國非常有名的選手」。