中職／陳仕朋7局優質先發吞敗 起伏較大坦言春訓調整不佳

中職富邦悍將投手陳仕朋昨天7局優質先發吞敗，對上吉力吉撈．鞏冠打席，一投出就知「太甜」挨轟，但已是本季最長投球局數；今年起伏較大，坦言主因是春訓調整不佳，季後會再找更好訓練方式。

陳仕朋在2019年至2024年間，連6個球季單季投球局數都破百，但今年受到傷勢影響、沒有趕上開季，直到6月才回到一軍出賽，昨天與味全龍隊比賽，先發投7局被敲出4支安打，被吉力吉撈．鞏冠敲出3分砲，但仍是優質先發。

陳仕朋今天賽前接受媒體聯訪表示，昨天挨轟那局，比較不好的部分是2人出局後，還出現不應該的保送，搶到好球數後被敲安打，對吉力吉撈．鞏冠的打席，一出手就知道是失投，紅中偏高，沒有照著想要的位置投，打出去就知道應該不妙。

陳仕朋表示，度過挨轟那局，後面還是有吃完該有的局數，是比較滿意的地方，除中心棒次外，也都能有效讓打者敲出不營養的飛球、製造出局數，「但就差在那局、沒辦法幫助球隊拿下勝利」。

能投長局數是陳仕朋優勢，但他坦言今年起伏比較大，職棒球員整年出賽，身上難免有大大小小傷勢，去年季後沒有把傷勢處理到可以接受的範圍，春訓時又不想要因為休息影響進度，春訓時訓練量加上去後，傷勢反反覆覆影響調整，也影響到今年球季表現。

陳仕朋表示，過去也曾有過傷勢狀況更不好的時候，但因為春訓調整得好，球季中還算可以有效控制，今年則做得不好，在休賽季也會再尋求專業訓練場所，希望補足身體不足地方，讓調整準備可以做得更好。