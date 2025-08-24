中職／岳東華發生簡單失誤 總教練點出心態較容易輕忽

中職中信兄弟二壘手岳東華昨天發生失誤，總教練平野惠一今天說，岳東華最近較容易出現簡單失誤，主因準備不足，心態上比較輕忽；不過，他也強調岳東華很常靠守備幫球隊贏球。

岳東華一直以來以守備見長，不過昨天發生失誤後，8月已累積3次守備失誤。對此，平野惠一表示，岳東華最近比較容易出現簡單的失誤，但還是有很多拯救球隊的美技守備。

平野惠一提到，因為他也是內野手出身，有類似的經驗，「簡單的失誤是因為準備不足，當選手在等球來的時候，要預想那樣的球來要這樣接，照著預測當然是最好的，這是他心態上比較輕忽掉的部分，比較多接到球後換手時出現失誤」。

不過，平野惠一強調，會繼續嚴格地督促岳東華，選手本人會去深刻反省，「去年開始，我就跟球隊說，要去想1場比賽這27個出局數要怎麼拿到，因為這個失誤可能就要抓更多出局數」。

去年岳東華在金手套二壘手獎競爭中，不敵味全龍隊李凱威。平野惠一指出，希望岳東華今年可以加油，拿下金手套，「如果我是票選員的話會選東華，因為他的守備而贏球的比賽很多，如果是投手的話會希望後面是東華，以我總教練的立場，一定要選手變得更好，讓大家覺得『果然就是要靠東華才行』」。