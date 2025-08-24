中職／林威助和日職隊友指導小朋友 阪神園藝團隊新莊開球

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本職棒阪神虎隊OB秋山拓巳指導投手。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊與日本職棒阪神虎隊攜手舉辦「虎道同盟」主題日，今天上午特別舉行棒球教室「築夢未來、棒球試訓活動」，阪神出身的悍將副領隊林威助、阪神OB球星鳥谷敬、秋山拓巳一起指導新北市興穀國小和台北市日僑學校球員，阪神園藝團隊也分享專業場地維護經驗，進行技術交流和分享。

鳥谷敬昨晚才為悍將「虎道同盟」主題日比賽開球，今天上午再度與秋山拓巳、林威助投入棒球教室活動，3人分別帶領小球員進行打擊、守備及投球練習，讓他們在職業級的新莊棒球場體驗專業訓練氛圍。

林威助、鳥谷敬親自指導小朋友打擊技巧，鳥谷更是一對一協助調整揮棒動作；秋山拓巳分享在投手丘上的重心轉移與出手力量控制，幫助球員提升投球穩定度與爆發力。

林威助特別感謝昔日隊友鳥谷敬、秋山拓巳專程來台，除了和台灣球迷互動外，也與基層小球員熱情交流，讓台日棒球交流活動能有更近一步發展。

阪神園藝團隊谷端祥壯、萬浪廣士，今天也與負責新莊球場維護的富邦運動場館公司相關人員進行技術交流；新莊球場今年把界外區域改為人工草皮，和人工草皮、天然草皮混合球場與甲子園棒球場相同，雙方針對場地日常維護、降雨後場地復原等等經驗進行分享。

悍將下午對味全龍隊之戰開打前，阪神園藝也會加入賽前場地整備行列，並由谷端祥壯、萬浪廣士、秋山拓巳一起開球。

日本職棒阪神虎隊OB秋山拓巳在棒球教室活動亮相。圖／富邦悍將隊提供
阪神園藝團隊分享經驗。圖／富邦悍將隊提供
日本職棒阪神虎隊OB鳥谷敬指導小球員。圖／富邦悍將隊提供
日本職棒阪神虎隊OB鳥谷敬指導小球員。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊副領隊林威助指導小球員。圖／富邦悍將隊提供
棒球 阪神虎 林威助

