威廉波特少棒／中華小將明爭總冠軍 教練：先發非林晉擇莫屬

中央社／ 紐約23日專電
中華小將在威廉波特世界少棒錦標賽獲得國際組冠軍，出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。。 美聯社
中華小將在威廉波特世界少棒錦標賽獲得國際組冠軍，出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。。 美聯社

中華小將明天將在威廉波特世界少棒錦標賽出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男自信表示，無須管對手，投手輪值先發非林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最完美的劇本。

中華小將今年在美國賓州威廉波特（Williamsport）進軍總冠軍賽，再度成為世界各國與美國各區10個隊伍的熱門話題，大家都在討論，台灣今年能否以4勝之姿再下一城。

來自全美各地台僑在威廉波特為台灣小將打氣助陣，展示國旗。圖／中央社提供
來自全美各地台僑在威廉波特為台灣小將打氣助陣，展示國旗。圖／中央社提供

中華隊在世界組冠軍賽打得精采也驚險，在穩定投球與守備陣容下，阿魯巴隊（Aruba）多次壘上有人取分機會，都在投與守精準表現下，未有失分。

東園國小少棒隊總教練賴敏男有30年少棒指導經驗，23日賽事最後一局臨危投手調度引起討論。

台北市東園國小少棒隊獲威廉波特世界少棒錦標賽國際組冠軍後，場外接受球迷歡呼。圖／中央社提供
台北市東園國小少棒隊獲威廉波特世界少棒錦標賽國際組冠軍後，場外接受球迷歡呼。圖／中央社提供

他在賽後記者會表示，賽前與所有同學說明要待命準備，預計各種狀況做雙先發的準備，所以林晉擇一開始沒在先發的準備名單內，他都在準備以備隨時有狀況上去投球，他的手現在沒有問題，先發投手（劉韋亨）超出期待投5又1/3局，最後調度上還是啟用救援投手陳啟盛，完成比賽拿到勝利。

賴敏男解釋，球員沒有看過這麼大的場面，在突發情況下，讓救援投手提早上場，兩人在壘壓力更大，但讓他上來先適應場面，如果投保送沒什麼影響，因為一壘是空的，至少讓他先適應場地與場面，救援投手最後守下戰況。

來自美國各地僑胞與台北市東園國小少棒隊家長團成員在場為小球員加油。圖／中央社提供
來自美國各地僑胞與台北市東園國小少棒隊家長團成員在場為小球員加油。圖／中央社提供

對於即將出戰美國組10隊中的冠軍，他說：「無須管對手，整個投手輪值先發屬林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最完美的劇本。」

東園國小4戰4勝，賴敏男調兵遣將也是話題。他說，從對墨西哥到國際組冠軍，投手調度都在掌握中，表現非常棒，與預期一樣一步步減少失分，甚至沒有責失分，今天世界組冠軍賽只用掉一個投手。

台北市東園國小少棒隊球員。圖／中央社提供
台北市東園國小少棒隊球員。圖／中央社提供

美國 教練 自信 賴敏男 記者會

