快訊

羅技Flip Folio iPad鍵盤保護支架開箱！磁吸＋分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援

威廉波特少棒／1比0擊敗加勒比海代表隊 中華隊明爭總冠軍

劍魚估今增為中颱 吳德榮：另有颱風恐發展

聽新聞
0:00 / 0:00

威廉波特少棒／1比0擊敗加勒比海代表隊 中華隊明爭總冠軍

中央社／ 紐約23日專電
在威廉波特世界少棒錦標賽，中華隊今天以1比0驚險再度擊敗代表加勒比海區的阿魯巴隊，贏得國際組冠軍。 美聯社
在威廉波特世界少棒錦標賽，中華隊今天以1比0驚險再度擊敗代表加勒比海區的阿魯巴隊，贏得國際組冠軍。 美聯社

台灣小將今天在威廉波特世界少棒錦標賽，以1比0驚險再度擊敗代表加勒比海區的阿魯巴隊，贏得國際組冠軍；明天凌晨將出戰美國組冠軍隊，台美少棒之戰精彩可期。

代表亞太區出戰威廉波特世界少棒賽的台北市東園國小少棒隊擊敗墨西哥、加勒比海區代表荷屬阿魯巴（Aruba）、拉丁美洲區代表委內瑞拉，以3勝之姿於國際組冠軍賽中再度出戰阿魯巴。

阿魯巴擊敗巴拿馬、加拿大、日本，成績3勝1敗，實力堅強。

1局下，劉韋亨先發，阿魯巴打者連續安打登1、2壘，三振2人後化解得分危機。2局下，台灣隊嚴密守備漂亮雙殺，結束第2局，兩隊皆未能取分。

3局上，阿魯巴投手維德佛爾（Jayderick Wederfoor）控球不穩，未能投入好球帶，陳世鴻保送，何甫羿安打與阿魯巴漏接，台灣隊獲得寶貴1分。3局下，外野嚴密防守連續接殺3打者，劉韋亨用球數低。

4局上，林晉擇獲保送，陳啟盛觸身球上1壘，阿魯巴更換投手費里西安納（Jeter Filiciana），但未能取分。

6局下，劉韋亨投出5又1/3局，壘上有人情況下，換上投手陳啟盛，在阿魯巴可能得分驚險中，順利化解賽事逆轉危機，台灣在歡呼聲中以1比0取得國際組冠軍。

台灣隊將在台灣時間25日凌晨3時出戰美國組冠軍隊，繼去年桃園龜山國小少棒隊後，台美小將再度對壘爭取最高榮譽。

【中央社紐約23日專電】

台灣小將明天將在威廉波特世界少棒錦標賽出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男自信表示，無須管對手，投手輪值先發屬林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最完美的劇本。

台灣小將今年在美國賓州威廉波特（Williamsport）進軍總冠軍賽，再度成為世界各國與美國各區10個隊伍的熱門話題，大家都在討論，台灣今年能否以4勝之姿再下一城。

台灣隊在世界組冠軍賽打得精采也驚險，在穩定投球與守備陣容下，阿魯巴隊（Aruba）多次壘上有人取分機會，都在投與守精準表現下，未有失分。

東園國小少棒隊總教練賴敏男有30年少棒指導經驗，23日賽事最後一局臨危投手調度引起討論。

他在賽後記者會表示，賽前與所有同學說明要待命準備，預計各種狀況做雙先發的準備，所以林晉擇一開始沒在先發的準備名單內，他都在準備以備隨時有狀況上去投球，他的手現在沒有問題，先發投手（劉韋亨）超出期待投5又1/3局，最後調度上還是啟用救援投手陳啟盛，完成比賽拿到勝利。

賴敏男解釋，球員沒有看過這麼大的場面，在突發情況下，讓救援投手提早上場，兩人在壘壓力更大，但讓他上來先適應場面，如果投保送沒什麼影響，因為一壘是空的，至少讓他先適應場地與場面，救援投手最後守下戰況。

對於即將出戰美國組10隊中的冠軍，他說：「無須管對手，整個投手輪值先發屬林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最完美的劇本。」

東園國小4戰4勝，賴敏男調兵遣將也是話題。他說，從對墨西哥到國際組冠軍，投手調度都在掌握中，表現非常棒，與預期一樣一步步減少失分，甚至沒有責失分，今天世界組冠軍賽只用掉一個投手。

威廉波特

延伸閱讀

威廉波特少棒／台灣劉韋亨模仿「索托滑步」美媒轉發引球迷熱議

威廉波特少棒／中華勝委內瑞拉 進軍國際組冠軍賽

MLB／爆料大谷翔平斜眼看人 澳洲女球員：他不是真的謙虛

威廉波特少棒／劉韋亨11K封鎖阿魯巴再過一關 教頭看首局0安可得分是關鍵

相關新聞

U15亞洲盃／中華3：0完封日本奪冠

中華隊在Ｕ十五亞洲青少棒錦標賽成功捍衛主場，昨天以三比○擊敗日本隊，奪得賽史第八冠，先發投手柯邵捷演出七局完封勝，陳泊佑...

威廉波特少棒／1比0擊敗加勒比海代表隊 中華隊明爭總冠軍

台灣小將今天在威廉波特世界少棒錦標賽，以1比0驚險再度擊敗代表加勒比海區的阿魯巴隊，贏得國際組冠軍；明天凌晨將出戰美國組...

中職／「誰會到最後還不知道」 吉力吉撈：味全是很會逆轉勝的球隊

味全龍隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，終止4連敗，敲出三分砲的吉力吉撈．鞏冠獲選單場MVP，也知道這對球隊是重要的一勝。龍...

中職／「我喜歡贏！」伍鐸聽聞對悍將奪20勝史上第一也嚇到

味全龍隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，先發投手伍鐸以6局無失分奪勝，生涯對戰悍將拿下20勝，獨居聯盟史上第一。賽後聽聞這項...

中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

味全龍隊明天先發投手並非推出徐若熙，而是曹祐齊，總教練葉君璋賽後透露奇特傷情，是因左大腿被蚊蟲咬傷，因蜂窩性組織炎進行清...

甲子園／「沖繩尚學」甲子園奪首冠 全島瘋狂

日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）昨舉辦決賽，掀起沖繩全島狂熱的沖繩尚學，以三比一擊敗西東京代表日大三，隊史首度在夏季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。