威廉波特少棒／1比0擊敗加勒比海代表隊 中華隊明爭總冠軍

台灣小將今天在威廉波特世界少棒錦標賽，以1比0驚險再度擊敗代表加勒比海區的阿魯巴隊，贏得國際組冠軍；明天凌晨將出戰美國組冠軍隊，台美少棒之戰精彩可期。

代表亞太區出戰威廉波特世界少棒賽的台北市東園國小少棒隊擊敗墨西哥、加勒比海區代表荷屬阿魯巴（Aruba）、拉丁美洲區代表委內瑞拉，以3勝之姿於國際組冠軍賽中再度出戰阿魯巴。

阿魯巴擊敗巴拿馬、加拿大、日本，成績3勝1敗，實力堅強。

1局下，劉韋亨先發，阿魯巴打者連續安打登1、2壘，三振2人後化解得分危機。2局下，台灣隊嚴密守備漂亮雙殺，結束第2局，兩隊皆未能取分。

3局上，阿魯巴投手維德佛爾（Jayderick Wederfoor）控球不穩，未能投入好球帶，陳世鴻保送，何甫羿安打與阿魯巴漏接，台灣隊獲得寶貴1分。3局下，外野嚴密防守連續接殺3打者，劉韋亨用球數低。

4局上，林晉擇獲保送，陳啟盛觸身球上1壘，阿魯巴更換投手費里西安納（Jeter Filiciana），但未能取分。

6局下，劉韋亨投出5又1/3局，壘上有人情況下，換上投手陳啟盛，在阿魯巴可能得分驚險中，順利化解賽事逆轉危機，台灣在歡呼聲中以1比0取得國際組冠軍。

台灣隊將在台灣時間25日凌晨3時出戰美國組冠軍隊，繼去年桃園龜山國小少棒隊後，台美小將再度對壘爭取最高榮譽。

【中央社紐約23日專電】

台灣小將明天將在威廉波特世界少棒錦標賽出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男自信表示，無須管對手，投手輪值先發屬林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最完美的劇本。

台灣小將今年在美國賓州威廉波特（Williamsport）進軍總冠軍賽，再度成為世界各國與美國各區10個隊伍的熱門話題，大家都在討論，台灣今年能否以4勝之姿再下一城。

台灣隊在世界組冠軍賽打得精采也驚險，在穩定投球與守備陣容下，阿魯巴隊（Aruba）多次壘上有人取分機會，都在投與守精準表現下，未有失分。

東園國小少棒隊總教練賴敏男有30年少棒指導經驗，23日賽事最後一局臨危投手調度引起討論。

他在賽後記者會表示，賽前與所有同學說明要待命準備，預計各種狀況做雙先發的準備，所以林晉擇一開始沒在先發的準備名單內，他都在準備以備隨時有狀況上去投球，他的手現在沒有問題，先發投手（劉韋亨）超出期待投5又1/3局，最後調度上還是啟用救援投手陳啟盛，完成比賽拿到勝利。

賴敏男解釋，球員沒有看過這麼大的場面，在突發情況下，讓救援投手提早上場，兩人在壘壓力更大，但讓他上來先適應場面，如果投保送沒什麼影響，因為一壘是空的，至少讓他先適應場地與場面，救援投手最後守下戰況。

對於即將出戰美國組10隊中的冠軍，他說：「無須管對手，整個投手輪值先發屬林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最完美的劇本。」

東園國小4戰4勝，賴敏男調兵遣將也是話題。他說，從對墨西哥到國際組冠軍，投手調度都在掌握中，表現非常棒，與預期一樣一步步減少失分，甚至沒有責失分，今天世界組冠軍賽只用掉一個投手。