棒球／出口盃視障組開賽 張玥琳車禍致盲反成棒球痴

2025第十一屆出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽今天在新北市樹林區鹿角溪身障棒壘球場進行視障組賽事，來自港都的高雄雄霸再次北上尋求衛冕，各隊也都在豔陽下發揮戰力，抓住夏天的尾巴。

台灣盲人棒球曾經享譽國際，台灣紅不讓盲棒隊就曾在2004-06完成世界盃三連霸，2012、2013年台灣代表隊也捧回冠軍，惜在國內人數、資源都不足。

2021年，社團法人中華民國身障棒壘球協會與相關單位成立「出口盃盲人棒球賽」，邁入第五屆的今年則是與出口盃結合，分為「多元組」（身障、女性、長者、聽障等）與「視障組」，相隔一周舉行，今年參賽名單為夜魔俠盲人棒球隊、閃電盲人棒球隊、雄霸盲人棒球隊、新北獵豹盲人棒球隊等4隊。

主辦單位身障棒協理事長潘瑋杰說：「無論是多元組或視障組，在台灣都算是小眾的群體，唯有結合我們的力量，才能讓外界看到——更重要的是，讓我們從中獲得成就感，以及對人生不同面向的體驗。」

今天首戰夜魔俠以17：5力克閃電，雄霸15：3新北獵豹，夜魔俠尾場再以4：2險勝雄霸，單日二連勝，率先搶進24日冠軍賽。不過大家難得以球會友，享受「一期一會」的盛夏野球日，才是最重要的。

「很開心啊，我從第一屆打到現在，每年都很期待。」新北獵豹張玥琳笑說：「今年多了一些新人，我覺得這樣很棒，代表我們推廣有功。」

張玥琳來自台東，是阿美族小美女，不過也因天性活潑，在家鄉教妹妹騎機車時出了嚴重車禍，導致一眼全盲、另一眼剩下部分視覺，就此人生大轉彎，原本外向的她把自己關在家裡將近3年，無法面對外界，或是說無法面對自己。

「連走樓梯都很不協調，更何況要踏出我家大門。」張玥琳回憶：「跟一般疾病不一樣，失明這種事很難不想到它，連吃飯都有問題，我第一次吃飯的時候想試著找筷子，但一直摸、一直摸都找不到，那時間真的悲從中來。」

接觸盲棒的緣由，是張玥琳的友人在盲人棒球隊，因此邀請她參加，讓她慢慢玩出興趣，「撿球很有挑戰性，接到很有成就感，但我一開始超爛的，跑壘還會往投手方向亂跑。」

張玥琳今天的臉上、身上都塗抹滿滿防曬乳，不是因為她愛漂亮，「因為我剛失明的時候曾經不小心打翻熱水瓶，全身燒燙傷，所以一定要擦防曬，但能打棒球就是最開心的事。」