「沖繩尚學」甲子園奪首冠 全島瘋狂

日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）昨舉辦決賽，掀起沖繩全島狂熱的沖繩尚學，以三比一擊敗西東京代表日大三，隊史首度在夏季甲子園奪冠。

沖繩球隊前一次稱霸夏甲，是二○一○年的興南高校，沖繩尚學挑戰沖繩代表暌違十五年的冠軍，先前在進行四強賽期間，當地民眾為了關注比賽，全島宛如空城，街上人車寥寥可數，引起討論。闖進決賽後，更因沖繩飛大阪的機票供不應求，再掀一波熱議，還有人研究出台灣轉機的方案，航空公司為此臨時加開班機因應。

日大三昨天在決賽一局下就先馳得點，沖繩尚學第二局宜野座惠夢、阿波根裕安打串連追平，宜野座惠夢在第六、八局的安打各帶有一分打點，單場三安打、兩打點成為沖繩尚學打線奪冠功臣。

先發投手新垣有絃投七點二局被敲六安打、失一分，首局失分後一路壓制；末吉良丞後援一點一局無失分，進入Ｕ十八世界盃棒球賽日本隊名單，也是唯一的沖繩尚學代表。

夏甲在台灣也有頗高熱度，中華職棒富邦悍將隊日籍投手鈴木駿輔過去曾在甲子園演出完投勝，聊到沖繩尚學帶起的當地熱潮，他指出，自己高中就讀的聖光學院高等學校位於首都圈，不像沖繩來自地方、比較不被看好，「要投入更多力量、發揮更高實力才能贏的那種感覺，熱度和首都圈的球隊會完全不一樣。」他也提到，日本甲子園賽事期間，ＮＨＫ從早到晚轉播，「就像台灣球迷看國際賽的熱度。」