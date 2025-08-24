聽新聞
U15亞洲盃 中華3：0完封日本奪冠

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中華隊稱霸今年U十五亞洲青少棒錦標賽，拿下賽史第八冠。圖／中華棒協提供
中華隊在Ｕ十五亞洲青少棒錦標賽成功捍衛主場，昨天以三比○擊敗日本隊，奪得賽史第八冠，先發投手柯邵捷演出七局完封勝，陳泊佑第六局的三壘打一棒打破平手僵局，成最大功臣。

中華隊由柯邵捷先發，以八十二球演出七局完封勝，僅被敲四安打、無失分，他在一局下就因兩保送、一安打面臨無人出局滿壘危機，但隨即連抓三個出局數，讓日本隊中「滿壘計」，度過危機後愈投愈穩，一路讓日本的分數掛蛋。

面臨首局的亂流，柯邵捷也說一開賽有點不穩，面對危機，他改變心境面對打者，「後面相信隊友會幫我守下來，丟出去給他們打」。

中華隊先發投手柯邵捷演出七局完封勝。圖／中華棒協提供
中華隊在前五局也沒能破蛋，包括四局上江金澄安打、陳瑞鑫保送攻占得點圈，僅一出局，有大好機會先搶分數，但啟用代打胡冠威，打向游擊方向的滾地球形成雙殺。

僵持局面直到六局上打破，中華隊攻勢從兩出局後展開，陳瑞鑫保送、胡冠威安打攻占得點圈，陳泊佑掃出三壘打，成為關鍵一棒；中華隊壓力釋放後，在七局上再有三支安打串聯，攻下第三分，為勝利再上一道保險。

中華隊本屆從首場輸給南韓隊起步，接下來倒吃甘蔗，進入冠軍賽先鎖定明年世界盃門票，進一步留下冠軍，總教練邱耀宇坦言，「壓力真的很大，這次在台灣打，也希望讓學弟可以打世界盃。」他肯定選手表現，「集訓兩個月，該做的準備都已經準備很充分，這批中華小將進步很多。」

陳泊佑敲出關鍵安打，直言不可思議，他也提到有做好球路設定、意象訓練，才能有這樣的成果，隊友們也都鼓勵他，「頂住壓力，就一定可以！」他期許自己經歷這一仗後有收穫，「關鍵時刻不要怯場，球打來都可以穩穩抓下來。」

