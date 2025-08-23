甲子園／沖繩尚學夏季甲子園首冠 教頭比嘉公也隊史傳奇

日本第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天決賽，沖繩尚學3比1擊敗日大三奪冠，捧起隊史首座夏季甲子園冠軍。曾在1999年以球員身分奪冠、26歲當教練拿下春甲冠軍，如今44歲再度率領沖繩尚學登頂的比嘉公也，堪稱沖繩棒球界的傳奇人物。

每日新聞追溯沖繩的高校棒球發展歷程。沖繩最早接觸棒球是在1894年，當時沖繩中學（後來的首里高中）在修學旅行時造訪京都，學生們看到當地人打棒球，回到沖繩後也開始嘗試。

之後，沖繩球隊開始參加地方預賽，棒球運動逐漸在沖繩普及。不過，隨著第二次世界大戰的戰況加劇，1941年至1945年間甲子園賽事停辦，沖繩的棒球文化一度中斷。

沖繩代表在1958年首次踏上甲子園，當時舉辦全國高等學校棒球錦標賽第40屆紀念大會，包含沖繩在內的47個都道府縣代表參賽，沖繩由首里高中出戰。

儘管在第一場比賽就敗退，但是球員們依舊收集甲子園的土壤，想要帶回去做紀念。不料，因為當時沖繩依舊在美國統治下，攜帶土壤入境會觸犯法律，只好在船隻登陸那霸港之前把土壤拋入海中。不過，日本航空一名乘務員後來特地給球隊寄去不違法的甲子園小石子，作為留念。

1962年，沖繩高中（現在的沖繩尚學）首次打進夏季甲子園。當年的王牌投手、現年81歲的安仁屋宗八，後來先後效力於日職廣島鯉魚隊與阪神虎，表現出色，也是第一位出身沖繩的職棒選手。

1963年夏天，首里高中拿下沖繩史上首場甲子園勝利。1968年夏天，興南高中打進4強。當時沖繩隊伍要前往甲子園比賽仍需要護照，顯示出沖繩與日本仍為「遙遠的存在」。1972年，沖繩復歸日本，正式踏上棒球強縣之路。

1990年夏天，沖繩水產高校成為首支打進甲子園決賽的沖繩隊伍，最終拿下亞軍，1991年夏季甲子園再次獲得亞軍。1999年春季甲子園，沖繩尚學終於在甲子園奪下沖繩隊伍的首座冠軍，當時的王牌投手正是沖繩尚學現在的教練、44歲的比嘉公也。

2010年，興南高中完成春夏甲子園連霸。如今時隔15年，沖繩尚學拿下夏季甲子園冠軍，抱回大深紅旗。

日刊體育報導，比嘉公也在球員時期作為左投，於1999年春季甲子園奪冠。作為教練，他26歲時帶領球隊在2008年春季甲子園奪冠，如今又在夏季甲子園奪冠。能以選手、教練身分多次奪冠的例子並不多。

就讀愛知學院大學時，比嘉公也左手肘受傷引退，之後立志成為教師，並取得高中社會科的教師資格。畢業後，他在縣政府任職，又在沖繩大學取得地理與歷史教師資格。他曾說：「如果不是成為教師，我應該不會走上高中棒球教練這條路。」

他也遭遇過試煉。2006年6月，比嘉公也接任沖繩尚學棒球部教練才3個月，就因為球隊內部發生暴力事件，遭到對外禁賽處分，隔年春季甲子園出賽幻滅。2013年12月，他在練習時被球擊中眼睛，從此畏光。不過，一次次的挫折，反而使他成為更溫暖、包容的指導者。

他多次強調，「一切都歸於學生們的努力」，並對看台上響徹的沖繩指笛聲應援表示感謝，「正因為有大家的應援，學生們的力量才被激發出來」。

能夠在終戰80週年拿下夏季甲子園冠軍，對於曾經是激烈戰場的沖繩別具意義。比嘉公也表示，祖母曾多次向他講述當年戰爭的慘烈經歷，「如今能有這些比賽，都是因為有和平」，這次優勝「真的非常有價值」。