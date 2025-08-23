U15亞洲盃／陳泊佑敲生涯印象最深安打 獲亞洲青少棒MVP

快訊

中央社／ 台北23日電
U15亞洲青少棒錦標賽台灣隊23日勇奪隊史第8冠，隊伍中年紀最小的陳泊佑（右）敲出突破僵局三壘打，助隊以3比0奪冠，獲選賽會MVP。中央社／中華民國棒球協會提供
亞洲青少棒賽台灣今天冠軍戰與日本交手，年紀最小的陳泊佑敲出突破僵局三壘打，助隊以3比0奪冠、獲選賽會MVP，他直言這是棒球生涯至今印象最深的安打，感謝家人一路支持。

亞洲青少棒賽冠軍戰在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場舉行，吸引超過5000名球迷進場關注，台灣隊與日本一路僵持，直到6局上台灣隊靠著陳泊佑敲出突破僵局三壘打、一棒送回2分，台灣隊7局上再添1分保險分，順利完成連霸、奪下隊史第8冠。

內野手陳泊佑獲選賽會MVP，他在接受電視轉播訪問時表示，敲出那支三壘安打覺得很不可思議，但一直都有做意象訓練、有設定好，才可以有好的結果。

陳泊佑在預賽首戰對韓國也有排在先發打序中，面對日韓強隊，他也提到要扛得住壓力，相信自己、就一定可以做到。

身為本屆代表隊中年紀最小的球員，陳泊佑表示，從集訓開始，學長都會給予很多鼓勵，有不會的地方也都會教他，接下來回到國中母隊，希望打擊、守備都要加強，面對關鍵時刻能不怯場，守備時，球打來都可以穩穩抓下來。

陳泊佑提到，今天這支安打，算是目前為止棒球生涯印象最深的安打，也謝謝一路支持他的家人和朋友。

