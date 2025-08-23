中職／「誰會到最後還不知道」 吉力吉撈：味全是很會逆轉勝的球隊
味全龍隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，終止4連敗，敲出三分砲的吉力吉撈．鞏冠獲選單場MVP，也知道這對球隊是重要的一勝。龍隊目前在爭取季後賽門票的局勢上處於不利，但他信心喊話：「大家都知道我們是很會逆轉勝的球隊。」
龍隊的致勝攻勢出現在第3局，悍將先發投手陳仕朋保送郭天信、李凱威敲安後，吉力吉撈．鞏冠一棒掃出三分砲，成為悍將難以跨越的差距。
成為球隊止敗英雄，吉力吉撈坦言球隊很需要這一勝，他說球隊在低潮中，還是要持續相信彼此，「球季還在進行，專注在球場上，誰會到最後還不知道，還有30場左右要打，就是繼續保持住。」
這發全壘打讓他超越羅世幸，以87轟獨居龍隊隊史全壘打王第二，下一個目標就是陳金茂的89轟。吉力吉撈對此表示沒有多想，「也是因為味全龍再次回到中職才有機會超越賢拜，希望自己可以在每場比賽全力以赴，看能不能再把紀錄往上，給後面學弟挑戰的機會。」
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言