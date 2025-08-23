中職／「誰會到最後還不知道」 吉力吉撈：味全是很會逆轉勝的球隊

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
吉力吉撈．鞏冠敲出三分砲。記者侯永全／攝影
味全龍隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，終止4連敗，敲出三分砲的吉力吉撈．鞏冠獲選單場MVP，也知道這對球隊是重要的一勝。龍隊目前在爭取季後賽門票的局勢上處於不利，但他信心喊話：「大家都知道我們是很會逆轉勝的球隊。」

龍隊的致勝攻勢出現在第3局，悍將先發投手陳仕朋保送郭天信、李凱威敲安後，吉力吉撈．鞏冠一棒掃出三分砲，成為悍將難以跨越的差距。

成為球隊止敗英雄，吉力吉撈坦言球隊很需要這一勝，他說球隊在低潮中，還是要持續相信彼此，「球季還在進行，專注在球場上，誰會到最後還不知道，還有30場左右要打，就是繼續保持住。」

這發全壘打讓他超越羅世幸，以87轟獨居龍隊隊史全壘打王第二，下一個目標就是陳金茂的89轟。吉力吉撈對此表示沒有多想，「也是因為味全龍再次回到中職才有機會超越賢拜，希望自己可以在每場比賽全力以赴，看能不能再把紀錄往上，給後面學弟挑戰的機會。」

味全 中職 吉力吉撈

相關新聞

U15亞洲盃／中華隊3比0封鎖日本奪賽史第8冠 柯邵捷飆7局完封

U15亞洲青少棒錦標賽今天進入決賽日，冠軍賽上演「台日大戰」，中華隊在0：0僵持局面於第6局、兩出局後發動攻勢，陳泊佑三...

中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

味全龍隊明天先發投手並非推出徐若熙，而是曹祐齊，總教練葉君璋賽後透露奇特傷情，是因左大腿被蚊蟲咬傷，因蜂窩性組織炎進行清...

中職／「虎道同盟」開場舞有帶虎爪的天使 首日吸8831人進場

富邦悍將隊首度與日本職棒阪神虎隊合作，「虎道同盟」主題日本周末在新莊棒球場登場，今天在周六賽事吸引8831人進場。

甲子園／沖繩尚學勇奪校史首冠 帥哥投手引球迷關注

第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天上午舉行決賽，沖繩尚學以3比1擊敗西東京代表日大三高校，獲得沖繩尚學史上首...

中職／季前「天空龍」陷後段班 葉總談追趕壓力坦言「有這種感覺」

中華職棒下半季賽程近半，季前大撒幣的味全龍隊，目前不管在全年度或下半季戰績勝率都不到5成，局勢不容樂觀，總教練葉君璋說壓...

中職／龍隊新洋投除非很差否則會留 葉總淘汰誰「心裡有譜」

味全龍隊在831大限前找來新洋投，昨天已經抵台與球隊會合，投入簡單訓練，總教練葉君璋透露對他的規畫，「不管狀況怎樣，除非...

