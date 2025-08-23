中職／「誰會到最後還不知道」 吉力吉撈：味全是很會逆轉勝的球隊

味全龍隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，終止4連敗，敲出三分砲的吉力吉撈．鞏冠獲選單場MVP，也知道這對球隊是重要的一勝。龍隊目前在爭取季後賽門票的局勢上處於不利，但他信心喊話：「大家都知道我們是很會逆轉勝的球隊。」

龍隊的致勝攻勢出現在第3局，悍將先發投手陳仕朋保送郭天信、李凱威敲安後，吉力吉撈．鞏冠一棒掃出三分砲，成為悍將難以跨越的差距。

成為球隊止敗英雄，吉力吉撈坦言球隊很需要這一勝，他說球隊在低潮中，還是要持續相信彼此，「球季還在進行，專注在球場上，誰會到最後還不知道，還有30場左右要打，就是繼續保持住。」

這發全壘打讓他超越羅世幸，以87轟獨居龍隊隊史全壘打王第二，下一個目標就是陳金茂的89轟。吉力吉撈對此表示沒有多想，「也是因為味全龍再次回到中職才有機會超越賢拜，希望自己可以在每場比賽全力以赴，看能不能再把紀錄往上，給後面學弟挑戰的機會。」