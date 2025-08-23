快訊

U15亞洲盃／中華隊3比0封鎖日本奪賽史第8冠 柯邵捷飆7局完封

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊先發投手柯邵捷演出7局完封勝。圖／中華棒協提供
中華隊先發投手柯邵捷演出7局完封勝。圖／中華棒協提供

U15亞洲青少棒錦標賽今天進入決賽日，冠軍賽上演「台日大戰」，中華隊在0：0僵持局面於第6局、兩出局後發動攻勢，陳泊佑三壘打貢獻兩分打點，帶動中華隊氣勢，終場以3：0擊敗日本隊，賽事12屆以來由中華隊第8度奪冠。

兩隊昨天先在複賽過招，中華隊把握日本隊單場6次失誤以10：7大勝，攜手晉級後於冠軍賽再度相逢。

中華隊由柯邵捷先發，演出7局完封勝，僅被敲4安打、無失分，他在1局下就因2保送、1安打面臨無人出局滿壘危機，但隨即連抓3個出局數，讓日本隊中「滿壘計」，度過危機後越投越穩，一路讓日本的分數掛蛋。

中華隊在前5局也沒能破蛋，包括4局上江金澄安打、陳瑞鑫保送攻占得點圈，僅一出局，有大好機會先搶分數，但啟用代打胡冠威，打向游擊方向的滾地球形成雙殺。

僵持局面直到6局上打破，中華隊的攻勢從兩出局後展開，陳瑞鑫保送、胡冠威安打攻占得點圈，陳泊佑掃出三壘打，成為關鍵的一棒；中華隊壓力釋放後，在7局上再有3支安打的串連，攻下第3分，為勝利再上一道保險。

中華隊在本屆U15亞洲青少棒錦標賽擊敗日本隊奪冠。圖／中華棒協提供
中華隊在本屆U15亞洲青少棒錦標賽擊敗日本隊奪冠。圖／中華棒協提供

中華隊 日本隊 U15亞青少棒

