中職／「我喜歡贏！」伍鐸聽聞對悍將奪20勝史上第一也嚇到
味全龍隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，先發投手伍鐸以6局無失分奪勝，生涯對戰悍將拿下20勝，獨居聯盟史上第一。賽後聽聞這項數據，他也相當驚訝，驚呼：「真的？」他表示，可以成為第一人當然是好事，「因為我喜歡贏！」
伍鐸先發6局僅被敲3安打、無失分，拿下本季第6勝、生涯第77勝，超越風神，獨居生涯勝投榜第9位。
此外，伍鐸本季6勝，有4勝面對悍將取得，放眼生涯則是對戰悍將拿下20勝，為中職史上第一位對戰悍將累積20勝的投手，排名第二為剛在今年8月16日剛拿下對戰第19勝的鄭凱文，伍鐸本身有3季效力悍將，能累積達20勝更顯不易。
總教練葉君璋透露，伍鐸前一兩天身體有點不適、類似感冒症狀，但今天看起來還是對自己身體狀況掌握不錯，「本來他自己有點擔心，但還是投得很精彩。」伍鐸解釋，有點鼻塞、頭痛，但自己認為還好。
聽聞對悍將累積20勝為史上第一人，伍鐸充滿驚喜，比起對悍將是否特別有心得，他說重點還是相信自己能力、專注準備比賽。他也坦言，悍將最近打出不錯的打擊數據，打線安排也越來越好，所以更要專注在把球投到想要的位置。
