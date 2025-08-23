中職／吉力吉撈三分砲中止龍隊4連敗 伍鐸對悍將奪20勝史上第一人

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
吉力吉撈．鞏冠第三局敲出三分砲。記者侯永全／攝影
吉力吉撈．鞏冠第三局敲出三分砲。記者侯永全／攝影

味全龍隊的4連敗，今天靠吉力吉撈鞏冠三分砲一棒斬斷，終場以3：1擊敗富邦悍將隊。先發投手伍鐸以6局無失分奪勝，生涯對戰悍將拿下20勝，獨居聯盟史上第一。

悍將左投陳仕朋以91球完成7局投球，僅被敲4安打、失3分，表現不俗，但遭遇的重傷害出現在第3局，保送郭天信、李凱威敲安後，吉力吉撈．鞏冠一棒掃出三分砲，成為悍將難以跨越的差距。

龍隊由伍鐸先發6局僅被敲3安打、無失分，拿下本季第6勝、生涯第77勝，超越風神，獨居生涯勝投榜第9位；此外，伍鐸本季6勝，有4勝面對悍將取得，放眼生涯則是對戰悍將拿下20勝，為中職史上第一位對戰悍將累積20勝的投手，排名第二為剛在今年8月16日剛拿下對戰第19勝的鄭凱文，伍鐸本身有3季效力悍將，能累積達20勝更顯不易。

伍鐸退場後，龍隊換上林子昱接手第7局，被張進德敲出陽春砲，他的前一轟已是2023年9月2日，相隔721天再度開砲。

張進德敲出陽春砲，距離個人前一轟已相距721天。記者侯永全／攝影
張進德敲出陽春砲，距離個人前一轟已相距721天。記者侯永全／攝影
味全龍隊先發投手伍鐸。記者侯永全／攝影
味全龍隊先發投手伍鐸。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。記者侯永全／攝影

伍鐸 鞏冠 吉力吉撈

相關新聞

U15亞洲盃／中華隊3比0封鎖日本奪賽史第8冠 柯邵捷飆7局完封

U15亞洲青少棒錦標賽今天進入決賽日，冠軍賽上演「台日大戰」，中華隊在0：0僵持局面於第6局、兩出局後發動攻勢，陳泊佑三...

中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

味全龍隊明天先發投手並非推出徐若熙，而是曹祐齊，總教練葉君璋賽後透露奇特傷情，是因左大腿被蚊蟲咬傷，因蜂窩性組織炎進行清...

中職／「虎道同盟」開場舞有帶虎爪的天使 首日吸8831人進場

富邦悍將隊首度與日本職棒阪神虎隊合作，「虎道同盟」主題日本周末在新莊棒球場登場，今天在周六賽事吸引8831人進場。

甲子園／沖繩尚學勇奪校史首冠 帥哥投手引球迷關注

第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天上午舉行決賽，沖繩尚學以3比1擊敗西東京代表日大三高校，獲得沖繩尚學史上首...

中職／季前「天空龍」陷後段班 葉總談追趕壓力坦言「有這種感覺」

中華職棒下半季賽程近半，季前大撒幣的味全龍隊，目前不管在全年度或下半季戰績勝率都不到5成，局勢不容樂觀，總教練葉君璋說壓...

中職／龍隊新洋投除非很差否則會留 葉總淘汰誰「心裡有譜」

味全龍隊在831大限前找來新洋投，昨天已經抵台與球隊會合，投入簡單訓練，總教練葉君璋透露對他的規畫，「不管狀況怎樣，除非...

