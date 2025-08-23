聽新聞
0:00 / 0:00
中職／吉力吉撈三分砲中止龍隊4連敗 伍鐸對悍將奪20勝史上第一人
味全龍隊的4連敗，今天靠吉力吉撈．鞏冠三分砲一棒斬斷，終場以3：1擊敗富邦悍將隊。先發投手伍鐸以6局無失分奪勝，生涯對戰悍將拿下20勝，獨居聯盟史上第一。
悍將左投陳仕朋以91球完成7局投球，僅被敲4安打、失3分，表現不俗，但遭遇的重傷害出現在第3局，保送郭天信、李凱威敲安後，吉力吉撈．鞏冠一棒掃出三分砲，成為悍將難以跨越的差距。
龍隊由伍鐸先發6局僅被敲3安打、無失分，拿下本季第6勝、生涯第77勝，超越風神，獨居生涯勝投榜第9位；此外，伍鐸本季6勝，有4勝面對悍將取得，放眼生涯則是對戰悍將拿下20勝，為中職史上第一位對戰悍將累積20勝的投手，排名第二為剛在今年8月16日剛拿下對戰第19勝的鄭凱文，伍鐸本身有3季效力悍將，能累積達20勝更顯不易。
伍鐸退場後，龍隊換上林子昱接手第7局，被張進德敲出陽春砲，他的前一轟已是2023年9月2日，相隔721天再度開砲。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言