中職／吉力吉撈三分砲中止龍隊4連敗 伍鐸對悍將奪20勝史上第一人

味全龍隊的4連敗，今天靠吉力吉撈．鞏冠三分砲一棒斬斷，終場以3：1擊敗富邦悍將隊。先發投手伍鐸以6局無失分奪勝，生涯對戰悍將拿下20勝，獨居聯盟史上第一。

悍將左投陳仕朋以91球完成7局投球，僅被敲4安打、失3分，表現不俗，但遭遇的重傷害出現在第3局，保送郭天信、李凱威敲安後，吉力吉撈．鞏冠一棒掃出三分砲，成為悍將難以跨越的差距。

龍隊由伍鐸先發6局僅被敲3安打、無失分，拿下本季第6勝、生涯第77勝，超越風神，獨居生涯勝投榜第9位；此外，伍鐸本季6勝，有4勝面對悍將取得，放眼生涯則是對戰悍將拿下20勝，為中職史上第一位對戰悍將累積20勝的投手，排名第二為剛在今年8月16日剛拿下對戰第19勝的鄭凱文，伍鐸本身有3季效力悍將，能累積達20勝更顯不易。