中職／「虎道同盟」開場舞有帶虎爪的天使 首日吸8831人進場
富邦悍將隊首度與日本職棒阪神虎隊合作，「虎道同盟」主題日本周末在新莊棒球場登場，今天在周六賽事吸引8831人進場。
主題日兩天有許多台日合作環節，也少不了美麗嬌點，阪神虎啦啦隊Tigers Girls首度來訪「新莊城堡」，與Fubon Angels一起進行開場演出，女孩們比出虎爪可愛吸睛，局間也將登上環形舞台一同加油，體驗台灣最熱情的應援舞台。
此役5局中場演出事先公布為李雅英、檸檬的舞台後，球迷就相當期待是否開唱，兩人一上台就先神還原日前檸檬走音哼唱泫雅「change」讓李雅英猜歌的橋段，搞笑完再上演雙人熱舞。
