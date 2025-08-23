中職／「虎道同盟」開場舞有帶虎爪的天使 首日吸8831人進場

富邦悍將隊首度與日本職棒阪神虎隊合作，「虎道同盟」主題日本周末在新莊棒球場登場，今天在周六賽事吸引8831人進場。

主題日兩天有許多台日合作環節，也少不了美麗嬌點，阪神虎啦啦隊Tigers Girls首度來訪「新莊城堡」，與Fubon Angels一起進行開場演出，女孩們比出虎爪可愛吸睛，局間也將登上環形舞台一同加油，體驗台灣最熱情的應援舞台。