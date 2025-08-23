中職／鳥谷敬替富邦悍將開球 點出台灣棒球平衡美日優點

快訊

中央社／ 新北23日電
新莊棒球場賽事「虎道同盟」主題日，富邦悍將與阪神虎隊首度聯名，今天首日由阪神人氣OB球星鳥谷敬擔任開球嘉賓，悍將副領隊林威助擔任打者。記者侯永全／攝影
中職富邦悍將今天邀請日職阪神虎隊人氣OB球星「鐵人鳥谷」鳥谷敬開球，直誇新莊棒球場氣氛像大聯盟球場；他也分享看見台灣將美日棒球優點做很好的平衡、成績就會提升。

悍將今天在主場新莊棒球場迎戰味全龍隊，邀請日職人氣退役球星鳥谷敬開球，由曾在阪神虎當隊友、現任悍將副領隊的林威助擔任開球打者，具旅日資歷的投手張奕擔任開球捕手。

鳥谷敬受訪表示，踏入新莊棒球場，有美職大聯盟球場的感覺，也回想起現役時期的時光、很開心可以受邀，並推薦台灣球迷如果到日本旅遊，一定要去甲子園球場看看，品嚐甲子園球場有名的咖哩。

鳥谷敬在球員時期曾以13年全勤出賽、連續出賽1939場、游擊手連續出賽398場創下紀錄，因而有「鐵人鳥谷」的封號。

被問起可以達成難得連續出賽紀錄的秘訣，鳥谷敬表示，隨著年紀的增長，要體會並檢視身體的變化，隨時做出改變。

鳥谷敬最讓台灣球迷難忘的，是2013年世界棒球經典賽（WBC）台日交手，9局上2人出局後關鍵盜壘成功，成為日本逆轉勝的關鍵之一。

鳥谷敬表示，現役時期與陳偉殷、陽岱鋼有過較多的對戰，印象很深刻，這些年來觀察台灣選手，有很多像美國選手般力量好打者，也有日本棒球要求的細膩，把美日棒球的優點做很好的平衡、成績也越來越好。

鳥谷敬也提到，明年世界棒球經典賽台日交手，當然希望日本可以贏，也希望亞洲球隊最後可以進到決賽，打倒陣中有很多大聯盟球員的球隊。

