快訊

不斷更新／823即時開票結果…楊瓊瓔、游顥等5人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

中職／「助助寶貝」人氣超旺 林威助感動球迷還記得

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，悍將農場主管、副領隊林威助成為最強活招牌，球迷紛紛合影。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，悍將農場主管、副領隊林威助成為最強活招牌，球迷紛紛合影。圖／富邦悍將隊提供

開票直播

富邦悍將阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，不少球迷專為悍將農場主管、副領隊林威助而到，林威助看了也深受感動，尤其是自己已經離開日本10多年，還有許多球迷穿著當時球衣到場。

林威助賽前走上觀眾席，吸引球迷包圍，明顯可見有許多人是專程為他而來，準備各式加油海報、布條，還有球迷的布條上寫著「助助寶貝」，人氣相當驚人。

林威助表示，「從日本回來台灣也10幾年，到現在有些球迷還記得我在阪神時期，穿那時球衣到球場，覺得滿感動。」

悍將首度與阪神聯名舉辦主題日，今天邀請人氣OB鳥谷敬擔任開球嘉賓，林威助表示：「這次是富邦的第一次，我個人也很興奮，可以請到這麼優秀的OB，有機會的話，看是二軍或秋訓、春訓，希望可以有機會請他們客座，傳承年輕選手技術。」林威助透露，其實剛剛已與他聊過這件事，「他是說如果時間可以的話，看是一周或兩周。」

富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，悍將農場主管、副領隊林威助成為最強活招牌。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，悍將農場主管、副領隊林威助成為最強活招牌。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，悍將農場主管、副領隊林威助成為最強活招牌。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，悍將農場主管、副領隊林威助成為最強活招牌。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，悍將農場主管、副領隊林威助成為最強活招牌，球迷紛紛合影。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，悍將農場主管、副領隊林威助成為最強活招牌，球迷紛紛合影。圖／富邦悍將隊提供

林威助 阪神虎 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將尋覓4洋投風火輪時間點 林威助不意外鈴木駿輔碾壓二軍

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

中職／專養打者！小將4年蛻變強棒 農場成效成就兄弟霸業

相關新聞

中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

味全龍隊明天先發投手並非推出徐若熙，而是曹祐齊，總教練葉君璋賽後透露奇特傷情，是因左大腿被蚊蟲咬傷，因蜂窩性組織炎進行清...

中職／萌寵系捕手勾走洋投的心 豊暐場場聊出進化攻略

富邦悍將隊捕手豊暐昨天蹲捕、打擊都建功，幫助球隊以6：4擊敗味全龍隊，雖辯解擄獲洋投的心不是靠撒嬌，但不否認自己屬於萌寵...

甲子園／沖繩尚學勇奪校史首冠 帥哥投手引球迷關注

第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天上午舉行決賽，沖繩尚學以3比1擊敗西東京代表日大三高校，獲得沖繩尚學史上首...

中職／季前「天空龍」陷後段班 葉總談追趕壓力坦言「有這種感覺」

中華職棒下半季賽程近半，季前大撒幣的味全龍隊，目前不管在全年度或下半季戰績勝率都不到5成，局勢不容樂觀，總教練葉君璋說壓...

中職／龍隊新洋投除非很差否則會留 葉總淘汰誰「心裡有譜」

味全龍隊在831大限前找來新洋投，昨天已經抵台與球隊會合，投入簡單訓練，總教練葉君璋透露對他的規畫，「不管狀況怎樣，除非...

中職／「助助寶貝」人氣超旺 林威助感動球迷還記得

富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，不少球迷專為悍將農場主管、副領隊林威助而到，林威助看了也深受感動，尤其是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。