中職／「助助寶貝」人氣超旺 林威助感動球迷還記得

富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，不少球迷專為悍將農場主管、副領隊林威助而到，林威助看了也深受感動，尤其是自己已經離開日本10多年，還有許多球迷穿著當時球衣到場。

林威助賽前走上觀眾席，吸引球迷包圍，明顯可見有許多人是專程為他而來，準備各式加油海報、布條，還有球迷的布條上寫著「助助寶貝」，人氣相當驚人。

林威助表示，「從日本回來台灣也10幾年，到現在有些球迷還記得我在阪神時期，穿那時球衣到球場，覺得滿感動。」