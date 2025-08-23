中職／張鈞守動刀後當「重新認識自己」 暌違逾3年回一軍

快訊

中央社／ 新北23日電
味全龍隊投手張鈞守。圖中央社提供
味全龍隊投手張鈞守。圖中央社提供

中職味全龍隊投手張鈞守2023年動手肘韌帶置換手術，復健過程辛苦仍正向看待當「重新認識自己」，摸索更適合的投球發力方式，昨天睽違超過3年再踏上一軍投手球丘、投1局無失分。

22歲投手張鈞守2021年第5輪獲得龍隊指名，有好的身材條件和破150公里的球速，表現也受到期待，2022年5月18日完成一軍初登板，當年留下2場出賽紀錄，總計投3局失掉1分責失分、沒有勝敗成績。

張鈞守2023年接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，休息整整一年才又回到場上，去年6月26日開始在二軍出賽，今年目前為止本季二軍總計19場出賽，投18.1局失掉6分責失分，拿下1勝，有3次中繼成功、4次救援成功，防禦率2.95。

張鈞守昨天升上一軍，在與富邦悍將比賽後援登板，投1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，最快球速147公里。

張鈞守今天賽前接受中央社記者訪問時自評，昨天登板感覺一般、狀況沒有特別好，但跟2022年首次登板時心境已經不同，2022年當時很緊張，經過二軍磨練，加上今年春訓也有在熱身賽中登板，緊張的感覺少很多。

張鈞守回憶動刀復健過程，最辛苦的牛棚階段，要適應韌帶、蠻不舒服的，每天復健課表也很多，過程中會詢問動過同樣手術的隊友、學長，現階段的症狀，是不是大家都會遇到。

經歷動刀、復健、重回場上，張鈞守表示，雖然過程辛苦，但沒有太多負面的想法，「我覺得那是重新認識自己、調整自己，遇到了就再努力。」

張鈞守今年在二軍投出不錯成績，但他認為表現「一般」，從動刀復健時，就開始大量看影片摸索，透過每次投球調整，希望可以找到適合自己的投球發力方式。

