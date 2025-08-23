聽新聞
0:00 / 0:00
日職／中日龍怕藤浪觸身球排全左打 橫濱OB：這種心態無法贏
日職中日龍隊日前派出全左打陣容，對抗橫濱隊火球男藤浪晉太郎，原因是害怕打者被藤浪觸身球砸傷。對此，前日職橫濱隊名將高木豊認為，這種心態無法贏球。
藤浪晉太郎因控球不穩始終無法站穩大聯盟，以經常投觸身球聞名，今年7月回日本加入橫濱隊。上周他暌違1059天回日職一軍先發，面對中日龍全左打陣容，主投5局只失1分。
高木豊對中日龍排全左打者陣容不以為然，「怕他把人砸傷？這種心態是贏不了比賽的！右打者會不會被打到，要上場試過才知道。」
高木豊接著補充，「我能理解不想讓選手受傷的心情，但中日是正在追趕上位的球隊，身為排名第5的球隊，如果不敢硬碰硬，要怎麼打？對投手不敢正面挑戰，這樣真的可以嗎？」
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言