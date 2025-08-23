快訊

日職／中日龍怕藤浪觸身球排全左打 橫濱OB：這種心態無法贏

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎。 美聯社
開票直播

日職中日龍隊日前派出全左打陣容，對抗橫濱隊火球男藤浪晉太郎，原因是害怕打者被藤浪觸身球砸傷。對此，前日職橫濱隊名將高木豊認為，這種心態無法贏球。

藤浪晉太郎因控球不穩始終無法站穩大聯盟，以經常投觸身球聞名，今年7月回日本加入橫濱隊。上周他暌違1059天回日職一軍先發，面對中日龍全左打陣容，主投5局只失1分。

高木豊對中日龍排全左打者陣容不以為然，「怕他把人砸傷？這種心態是贏不了比賽的！右打者會不會被打到，要上場試過才知道。」

高木豊接著補充，「我能理解不想讓選手受傷的心情，但中日是正在追趕上位的球隊，身為排名第5的球隊，如果不敢硬碰硬，要怎麼打？對投手不敢正面挑戰，這樣真的可以嗎？」

藤浪 日職

