中職／萌寵系捕手勾走洋投的心 豊暐場場聊出進化攻略

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊豊暐本季蹲捕表現有感提升。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊豊暐本季蹲捕表現有感提升。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊捕手豊暐昨天蹲捕、打擊都建功，幫助球隊以6：4擊敗味全龍隊，雖辯解擄獲洋投的心不是靠撒嬌，但不否認自己屬於萌寵系捕手，他形容自己個性像是好動的牧羊犬。

豊暐本季已在一軍蹲捕43場，不僅早已超越前兩年總和，悍將本季剩下31場比賽，他還有機會挑戰蹲捕60場，加上目前正好滿60場的戴培峰，有望單隊兩位捕手達到競爭捕手個人獎門檻的60場。各隊前兩號捕手蹲捕場數最接近的球隊為統一獅隊，分別為陳重羽56場、林岱安48場。

豊暐蹲捕往往都有不少可愛的互動、小表情被球迷截圖貼上社群網站，像是布坎南完封勝一役，他像大狗狗般撲上布坎南。被問到是否擅長撒嬌，豊暐連忙否認：「沒有啦！不是啦！是他們也很誇張啊！他們也常常跟我講，可以大一點的動作去提醒。」

與3位洋投的互動方式有些微差異，豊暐說：「和魔力藍、布坎南會比較認真和他們討論比賽的事情，如果是力亞士，就會比較開玩笑的方式。」豊暐本季進步有感，並非天降奇蹟，而是背後的功課發酵，「比賽中也都會和他們討論，聽他們對比賽的想法、他們想怎麼做，納入下一場對戰的策略。」他說：「最主要是讓比賽順利。」

豊暐昨天在第7局的關鍵打席敲安送回兩分打點，擴大悍將領先優勢為3分，成為重要的一棒，當時他在打席中途投手牽制後，隔了幾秒，才突然暫停表示要噴球棒，讓轉播球評也說比較少見在這時噴防滑，豊暐解惑當時狀況，「我想讓自己再冷靜一點，重新整理一下情緒，因為上個打席曲球三振，也是壘上有人，所以又到關鍵時刻，想說讓自己再緩和一下。」

