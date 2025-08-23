中職／鈴木駿輔曾在甲子園完投是轉捩點 難忘輸球慘哭

日本夏季甲子園每年都話題十足，富邦悍將隊日籍投手鈴木駿輔曾在甲子園有完投勝紀錄，直言是棒球人生很大轉捩點，點出日本對甲子園投入度如台灣人對國際賽，當時輸球是人生哭最慘一次。

第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天舉行決賽，沖繩尚學以3比1擊敗西東京代表日大三高校、奪下校史首座冠軍，從島上慶祝盛況，到投手新垣有絃亮眼外型，都是熱議話題。

中職富邦悍將陣中日籍投手鈴木駿輔高中就讀聖光學院高等學校時也曾打進甲子園，他今天賽前受訪表示，甲子園對日本高中球員來說，是打球的目標，想要跟全國最好的球員競爭、成為全國第一。

鈴木駿輔回憶，在春季大賽時有擔任投手，後來因為受傷，縣內夏季大賽選拔都是打第4棒、守中外野，打入甲子園後，主動跟教練提出想在甲子園登板的想法，在第3場比賽先發完投勝，「對我來說是棒球人生很大的轉捩點。」

鈴木駿輔所屬球隊最後在8強輸球止步，他表示，賽後1分鐘的裝甲子園黑土時間，拚命地挖土、用裝釘鞋的袋子盛滿黑土，回到家用小罐子分裝，分送給棒球路上給過他幫助和支持的人，並笑說當時輸球「是人生哭最慘的一次，比去年哭的更慘。」

談起日本人瘋甲子園的盛況，鈴木駿輔表示，甲子園賽事期間，日本電視台NHK幾乎從早到晚都在轉播賽事，後來他來到台灣，感覺日本人投入甲子園的程度，就像台灣人瘋國際賽的程度。

鈴木駿輔也提到，自己所屬的高中球隊在首都圈內，跟沖繩的狀況不太一樣，沖繩算比較地方的球隊，從不被看好到打到冠軍，感覺投入更多力量，熱度和縣內的關注度及氛圍，應該完全不一樣。