快訊

不斷更新／823即時開票結果…楊瓊瓔、游顥等5人宣布罷免未通過 重啟核三同意票破400萬

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

立委罷免、核三公投結果將揭曉 賴總統19時10分親上火線發表談話

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／鈴木駿輔曾在甲子園完投是轉捩點 難忘輸球慘哭

中央社／ 新北23日電
鈴木駿輔。 中央社（富邦悍將提供）
鈴木駿輔。 中央社（富邦悍將提供）

開票直播

日本夏季甲子園每年都話題十足，富邦悍將隊日籍投手鈴木駿輔曾在甲子園有完投勝紀錄，直言是棒球人生很大轉捩點，點出日本對甲子園投入度如台灣人對國際賽，當時輸球是人生哭最慘一次。

第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天舉行決賽，沖繩尚學以3比1擊敗西東京代表日大三高校、奪下校史首座冠軍，從島上慶祝盛況，到投手新垣有絃亮眼外型，都是熱議話題。

中職富邦悍將陣中日籍投手鈴木駿輔高中就讀聖光學院高等學校時也曾打進甲子園，他今天賽前受訪表示，甲子園對日本高中球員來說，是打球的目標，想要跟全國最好的球員競爭、成為全國第一。

鈴木駿輔回憶，在春季大賽時有擔任投手，後來因為受傷，縣內夏季大賽選拔都是打第4棒、守中外野，打入甲子園後，主動跟教練提出想在甲子園登板的想法，在第3場比賽先發完投勝，「對我來說是棒球人生很大的轉捩點。」

鈴木駿輔所屬球隊最後在8強輸球止步，他表示，賽後1分鐘的裝甲子園黑土時間，拚命地挖土、用裝釘鞋的袋子盛滿黑土，回到家用小罐子分裝，分送給棒球路上給過他幫助和支持的人，並笑說當時輸球「是人生哭最慘的一次，比去年哭的更慘。」

談起日本人瘋甲子園的盛況，鈴木駿輔表示，甲子園賽事期間，日本電視台NHK幾乎從早到晚都在轉播賽事，後來他來到台灣，感覺日本人投入甲子園的程度，就像台灣人瘋國際賽的程度。

鈴木駿輔也提到，自己所屬的高中球隊在首都圈內，跟沖繩的狀況不太一樣，沖繩算比較地方的球隊，從不被看好到打到冠軍，感覺投入更多力量，熱度和縣內的關注度及氛圍，應該完全不一樣。

甲子園 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將尋覓4洋投風火輪時間點 林威助不意外鈴木駿輔碾壓二軍

78歲退休老闆賣房搬去養老院「不留一毛錢給兒女」卻遭驅逐無家可歸

「這些產品」標榜可溶解也別沖馬桶 衛浴大廠揭真相：恐釀阻塞故障

81歲婦擁百坪豪宅和2千萬資產 兒女每周來探訪卻讓她「深感憂慮」

相關新聞

中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

味全龍隊明天先發投手並非推出徐若熙，而是曹祐齊，總教練葉君璋賽後透露奇特傷情，是因左大腿被蚊蟲咬傷，因蜂窩性組織炎進行清...

中職／萌寵系捕手勾走洋投的心 豊暐場場聊出進化攻略

富邦悍將隊捕手豊暐昨天蹲捕、打擊都建功，幫助球隊以6：4擊敗味全龍隊，雖辯解擄獲洋投的心不是靠撒嬌，但不否認自己屬於萌寵...

甲子園／沖繩尚學勇奪校史首冠 帥哥投手引球迷關注

第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天上午舉行決賽，沖繩尚學以3比1擊敗西東京代表日大三高校，獲得沖繩尚學史上首...

中職／季前「天空龍」陷後段班 葉總談追趕壓力坦言「有這種感覺」

中華職棒下半季賽程近半，季前大撒幣的味全龍隊，目前不管在全年度或下半季戰績勝率都不到5成，局勢不容樂觀，總教練葉君璋說壓...

中職／龍隊新洋投除非很差否則會留 葉總淘汰誰「心裡有譜」

味全龍隊在831大限前找來新洋投，昨天已經抵台與球隊會合，投入簡單訓練，總教練葉君璋透露對他的規畫，「不管狀況怎樣，除非...

中職／「助助寶貝」人氣超旺 林威助感動球迷還記得

富邦悍將、阪神虎首度聯名舉辦「虎道同盟」主題日，不少球迷專為悍將農場主管、副領隊林威助而到，林威助看了也深受感動，尤其是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。