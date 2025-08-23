中職／季前「天空龍」陷後段班 葉總談追趕壓力坦言「有這種感覺」

中華職棒下半季賽程近半，季前大撒幣的味全龍隊，目前不管在全年度或下半季戰績勝率都不到5成，局勢不容樂觀，總教練葉君璋說壓力一直存在，「大家覺得你是一個好的球隊，不如大家預期，當然會產生無形的壓力。」

龍隊2023年為冠軍球隊，去年連季後賽門票都沒拿到，為了捲土重來，球隊季前補強朱育賢、陳子豪兩大重砲，加上還有伍鐸不占洋將名額的優勢，今年廣被看好成為「天空龍」，結果上半季勝率不到5成，排名只贏過富邦悍將隊，進入下半季也處於頹勢。

近期吞下一波4連敗後，龍隊目前全年42勝46敗1和、勝率0.477以及下半季13勝15敗1和、勝率0.464，排名都處於後段班。

隨著下半季賽程走到半程，追趕空間越來越小，葉君璋表示，「其實壓力一直存在，也許當大家覺得你是一個好的球隊，不如大家預期，就會產生無形的壓力，現在當然壓力就更大，其實也看得出來，不管是教練、選手，應該都有這樣感覺。」