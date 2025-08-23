快訊

中職／龍隊新洋投除非很差否則會留 葉總淘汰誰「心裡有譜」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
葉君璋。聯合報系資料照
味全龍隊在831大限前找來新洋投，昨天已經抵台與球隊會合，投入簡單訓練，總教練葉君璋透露對他的規畫，「不管狀況怎樣，除非真的特別差，不然應該是會投（留用）。」

龍隊目前洋將包括鋼龍、艾璞樂、龍聖、鑀龍，以及不占洋將名額的伍鐸，昨天證實已有新洋投抵台，球團等待程序完成，尚未正式公佈消息。

葉君璋表示，新洋投昨天已經和球隊會合，有做一些簡單訓練，因為他先前一直有在出賽，等程序完成後就能安排比賽，「還是會先觀察看看，二軍先投一場看看。」他表示，以現況來看，除非真的狀況很差，不然應該是會留用。

至於淘汰人選，葉君璋直言會從龍聖、鑀龍中抉擇，「鑀龍先發球數比較沒辦法，狀況又不是太好，龍聖也不是很穩定。」他坦言：「其實已經心裡有譜，但還沒有確定，就先讓我不要講答案。」

被追問新洋投是否有後援意願，葉君璋笑答：「是幫我選答案了嗎？」他表示，「以他的投球形態應該是沒有問題，但考量球隊需要，應該是會放在先發。」進一步被問到他的型態，葉君璋開示，「先發型、有球速，控球還好，但是有威力的，至少以能力來講是還不錯。」

