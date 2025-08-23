聽新聞
0:00 / 0:00
中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消
味全龍隊明天先發投手並非推出徐若熙，而是曹祐齊，總教練葉君璋賽後透露奇特傷情，是因左大腿被蚊蟲咬傷，因蜂窩性組織炎進行清創手術，預計要到下下周才會重返輪值。
葉君璋表示，徐若熙的左大腿被蚊蟲咬到，因為有蜂窩性組織炎，必須進行手術，「傷口滿大，有10塊到50塊硬幣那麼大。」
除了本周輪值換人外，原本考慮讓他扛下周日台北大巨蛋面對中信兄弟隊的比賽，但醫生檢查後認為至少還要再5天才會好，保險起見預計要到下下周才會重返輪值。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言