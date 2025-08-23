中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

味全龍隊明天先發投手並非推出徐若熙，而是曹祐齊，總教練葉君璋賽後透露奇特傷情，是因左大腿被蚊蟲咬傷，因蜂窩性組織炎進行清創手術，預計要到下下周才會重返輪值。

葉君璋表示，徐若熙的左大腿被蚊蟲咬到，因為有蜂窩性組織炎，必須進行手術，「傷口滿大，有10塊到50塊硬幣那麼大。」

除了本周輪值換人外，原本考慮讓他扛下周日台北大巨蛋面對中信兄弟隊的比賽，但醫生檢查後認為至少還要再5天才會好，保險起見預計要到下下周才會重返輪值。