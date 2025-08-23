日職／宋家豪二軍首場復健賽 0.1局1責失最速151公里

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪2月底接受右膝外側半月板縫合手術，今天首場二軍復健賽，投0.1局失掉1分責失分，最快球速151公里、無關勝敗。

32歲投手宋家豪今年春訓期間有不適感，2月25日在千葉縣內醫院接受右膝外側半月板縫合手術，當時推估歸隊時間預估需要6個月。

樂天金鷲隊今天二軍與Oisix新潟天鵝之皇隊交手，兩隊5局打完樂天隊1比4落後，樂天隊6局上換上宋家豪登板中繼，接連被片山悠、小西慶治敲出安打，1人出局後隊友守備有狀況，連續2次失誤失掉1分，宋家豪退場，接替投手再被敲出滾地球失分、這1分也要算在宋家豪身上。

宋家豪今天總計用21球投0.1局，面對5名打者，被敲出2支安打，沒有投出保送和三振，失掉2分（1分責失分），最快球速151公里，球隊落後時退場、無關勝敗。

宋家豪目前為止旅日生涯一軍累積338場出賽，戰績19勝15敗，有120次中繼成功、7次救援成功，累積257次三振，防禦率2.98。