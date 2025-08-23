甲子園／沖繩尚學奪夏季甲子園首冠 街頭異變再現「空城」奇景

快訊

中央社／ 23日專電
沖繩尚學首次贏得夏季甲子園冠軍，沖繩企業紛紛送上祝福。比賽當時，沖繩街上再次發生「異變」，人車消失無蹤。圖截自X
第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天舉行決賽，沖繩尚學以3比1擊敗西東京代表日大三。雖然沖繩尚學在春季甲子園2次奪冠，但夏季甲子園出賽第11次才首次登頂，沖繩企業紛紛送上祝福。比賽當時，沖繩街上再次發生「異變」，人車消失無蹤。

日媒Sponichi Annex報導，總部位於沖繩的Orion啤酒在官方X發文，「沖繩尚學，恭喜甲子園奪冠！謝謝你們帶來的夏日感動」。

總部位於那霸市的日本越洋航空（JTA）也發文，「真是令人自豪，真的非常恭喜！謝謝你們從沖繩走向全國，帶來滿滿感動」。在沖繩尚學闖進甲子園決賽後，當地掀起應援狂熱，JTA立刻宣布臨時加開沖繩飛關西班機。

沖繩縣今天被應援熱情籠罩，社群媒體紛紛回報當地狀況，街上人車消失無蹤，還以為發生了什麼異常事件，其實只是所有人都在看比賽轉播，替家鄉球隊加油。

相同情況曾在21日準決賽時發生，當時沖繩尚學對決山梨學院，許多網友上傳大白天街道上幾乎沒有行人和車輛的照片，推測是因為大家都在看比賽轉播，而如今相同狀況再次上演。

許多網友驚嘆，「街上的人真的都消失了」、「都市傳說成真了」、「沖繩街上沒人了」、「這時間的那霸竟然出現這景象，真的太誇張了」、「沖繩的大動脈、國道58號線上竟然空蕩蕩，太驚人了」。

沖繩尚學曾在1999年與2008年拿下春季選拔賽冠軍，但夏季甲子園奪冠為首次，也是沖繩代表隊睽違15年再度於夏甲封王。

比賽在1比1的情況下進入第6局，沖繩尚學宜野座惠夢敲出關鍵安打，助球隊反超。第8局，宜野座再次敲出二壘打，追加保險分。最終靠著新垣有絃和末吉良丞接力，讓沖繩尚學守住勝利，拿下隊史首座夏季甲子園冠軍。新垣有絃主投7.2局僅失1分。

作為隊長的真喜志拓斗受訪時表示，「我們一直夢想著全國制霸，如今實現了，真的非常高興。能和這麼好的夥伴、這麼好的球隊，在全國最高的舞台上比賽，我心中充滿感激」。

真喜志拓斗在看台上見證兒子奪冠的母親，正好今天過生日，他也說，「一路上是母親把我培養到能在甲子園奪冠，我想對她說一聲謝謝」，語畢全場爆出掌聲。

今天比賽湧入大批來自沖繩的應援觀眾，為球隊加油。宜野座惠夢說，「能取得這麼好的成績，都要感謝沖繩縣民的支持，我會帶著這份感謝回去沖繩」，熱烈掌聲、歡呼聲及沖繩獨有的指笛聲迴盪在甲子園上空。

