甲子園／沖繩尚學勇奪校史首冠 帥哥投手引球迷關注

中央社／ 東京22日專電
沖繩尚學史上首次夏季甲子園冠軍，陣中背號10號的投手新垣有絃，宛如偶像的帥氣外貌也引發討論。圖截自X
第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天上午舉行決賽，沖繩尚學以3比1擊敗西東京代表日大三高校，獲得沖繩尚學史上首次夏季甲子園冠軍；背號10號的投手新垣有絃，宛如偶像的帥氣外貌也引發討論。

對於沖繩縣而言，這是自2010年興南高校以來，時隔15年再次有沖繩球隊在夏季甲子園奪冠。

沖繩尚學闖進甲子園決賽後，當地掀起應援狂熱，航空公司臨時加開沖繩飛大阪班機。從沖繩飛本州的航班幾乎全數客滿，甚至還有球迷搶不到機票，先飛台灣再轉飛大阪，依舊一票難求。網友紛紛議論，「好像有人從台灣轉機，這難道是在玩沖繩大逃脫嗎」、「實在太驚人了」。

沖繩尚學原本準備了3000張門票，但最終有4000人聯繫，只能很抱歉地忙著回絕。另一方面，日大三的加油席也同樣座無虛席，東京都知事小池百合子親自到場應援。

最終，沖繩尚學也不負鄉親所望，今天成功奪下隊史首冠。確定勝利的一瞬間，全場屏住呼吸的球迷瞬間掀入慶祝狂熱。

沖繩尚學曾在1999年與2008年拿下春季選拔賽冠軍，但夏季甲子園奪冠為首次。

比賽在1比1的情況下進入第6局。沖繩尚學宜野座惠夢敲出關鍵安打，助球隊逆轉超前。第8局，宜野座再次敲出二壘打，追加保險分，加上投手新垣有絃、末吉 良丞接力守住勝利，沖繩尚學拿下隊史首座夏季甲子園冠軍。

沖繩尚學除了絕佳表現引起關注外，背號10號的投手新垣有絃，宛如偶像的帥氣外貌也引發討論。

「體育報知」報導，就讀高二的右投新垣有絃在與山梨學院的準決賽中，投了3又1/3局無失分，是隊伍晉級決賽的關鍵功臣。他身材瘦高，最快球速146公里，能投出犀利的變化球，加上五官分明的外貌，粉絲人數急速增加。

新垣有絃受訪時害羞表示，「大家都在說，所以我知道」，但他靦腆表示，「情人節從來沒收過巧克力」。不過，他哥哥、就讀高三的內野手新垣瑞稀表示，弟弟在學校的人氣很高，「學校裡大家都說他很帥，但他好像不太在意」。

「有絃」這個名字的由來，是目前效力於美國職棒大聯盟教士隊的日籍投手達比修有。媽媽由紀子表示，同樣有個「有」字，「是希望兒子能長得帥」，據稱有絃也相當注重美容。媽媽笑著說，「如果甲子園奪冠，獎勵大概就是他想要的脫毛吧」。

新垣有絃平時個性溫吞，但一站上投手丘就會展現勝負欲。如今兄弟倆一起在夏季甲子園奪冠，達成2010年興南高校雙胞胎國吉大將、國吉大陸一同獲勝後的又一次紀錄。

教士 球速 甲子園

