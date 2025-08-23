中職／雄鷹928大巨蛋邀范逸臣和陳綺貞開唱 進場贈吉祥物披肩、貼紙機
本季唯一還沒在台北大巨蛋擔任主場球隊的台鋼雄鷹隊，將在9月25、26、27、28日連4天「攻蛋」，分別與樂天桃猿、統一獅隊進行2連戰，其中9月26、27、28日舉辦「心動時刻」主題日，連續3天都安排賽後表演，球團今天公布28日將由范逸臣、陳綺貞擔任表演嘉賓。
本季雄鷹例行賽大巨蛋主場最終戰9月28日登場，賽後邀請范逸臣深情獻唱，刻畫心動時刻甜蜜與熱血；壓軸登場則是首度在棒球場演出的陳綺貞，將用歌聲帶給球迷朋友如痴如醉夜晚。
台鋼雄鷹9月25到28日兩個系列賽，預售票熱賣中，25日超值票價內野熱區800元，26、27、28日則是「心動時刻」主題日登場，28日進場贈品為TAKAO╱TAKAMEI法蘭絨披肩（B1內野熱區，2款隨機發送）、TAKAO＋TAKAMEI＋大員印章貼紙機（B1內野一般區）。
29日適逢孔子誕辰紀念日╱教師節補假，周一不上班，雄鷹邀請球迷朋友連假期間一起到大巨蛋台鋼雄鷹主場同樂。
