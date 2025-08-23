快訊

賴總統返台南投公投票！還在人行道「關心這些事」

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

重啟核三公投！賴總統現身台南安平國中投票

中職／再見雙殺終結後勁連勝傳說 曾昱磬遭球迷罵三字經

聯合新聞網／ 綜合報導
曾昱磬。台鋼雄鷹提供（資料照）
曾昱磬。台鋼雄鷹提供（資料照）

台鋼雄鷹隊洋投後勁昨天面對中信兄弟隊，主投5局失掉4分，終場雄鷹以3：4輸球，後勁跨季22連勝神話終結，打出再見雙殺打的雄鷹外野手曾昱磬，賽後遭不理性球迷辱罵三字經，他也在社群平台貼上截圖，呼籲別進行人身攻擊。

上周後勁對統一獅隊完成跨季22連勝偉業，超越潘威倫創下的歷史最佳紀錄。不過後勁昨天遭兄弟宋晟睿雙響砲重擊，5局投完失4分退場，成為敗投候選。

9局上1出局一壘有人，曾昱磬敲出二壘滾地球形成再見雙殺，後勁吞下本季首次敗投，連勝紀錄也因此中斷。

賽後曾昱磬在個人IG限動貼出球迷留言三字經「曾昱磬XXX」，曾昱磬寫道：「對不起！最後沒打好是我的錯，但請不要直接這樣人身攻擊，好嗎？」

台鋼雄鷹

相關新聞

中職／再見雙殺終結後勁連勝傳說 曾昱磬遭球迷罵三字經

台鋼雄鷹隊洋投後勁昨天面對中信兄弟隊，主投5局失掉4分，終場雄鷹以3：4輸球，後勁跨季22連勝神話終結，打出再見雙殺打的雄鷹外野手曾昱磬，賽後遭不理性球迷辱罵三字經，他也在社群平台貼上截圖，呼籲別進行

中職／「可能連替補也還不夠格」 張洺瑀花3059天奪首座MVP有情緒

從2017年4月7日職棒一軍初登場，富邦悍將隊張洺瑀歷時3059天拿到生涯首座單場MVP，領獎時緊張、想哭的情緒都有，他...

中職／「我假裝成後勁」平野惠一透露宋晟睿雙響砲關鍵

中信兄弟今天攻破「不敗」後勁，從他手中打回4分中止跨季22連勝的中職紀錄，關鍵在宋晟睿貢獻3分打點的單場雙響砲，兄弟總教...

中職／看見鄭浩均成長 平野惠一也提醒：別忘了背後有人守備

中信兄弟隊宋晟睿今（22日）在大巨蛋敲出生涯首次雙響砲，成為第一位從後勁手中單場敲出兩轟的選手，兄弟不僅終場以4：3終結...

U15亞洲盃／中華隊把握日本6E大勝 晉級冠軍戰奪世界盃門票

2025亞洲盃青少棒賽複賽最終日，中華隊把握日本隊單場6次失誤，以10：7大勝，晉級明天的冠軍賽要再戰日本，不過2026...

甲子園／沖繩尚學勇闖決賽全島掀狂熱 航空增開應援班機

夏季甲子園決賽明天上午開打，西東京代表日大三對上沖繩代表沖繩尚學。這是沖繩球隊自2010年興南高中以來，時隔15年再度闖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。