中職／再見雙殺終結後勁連勝傳說 曾昱磬遭球迷罵三字經

台鋼雄鷹隊洋投後勁昨天面對中信兄弟隊，主投5局失掉4分，終場雄鷹以3：4輸球，後勁跨季22連勝神話終結，打出再見雙殺打的雄鷹外野手曾昱磬，賽後遭不理性球迷辱罵三字經，他也在社群平台貼上截圖，呼籲別進行人身攻擊。

上周後勁對統一獅隊完成跨季22連勝偉業，超越潘威倫創下的歷史最佳紀錄。不過後勁昨天遭兄弟宋晟睿雙響砲重擊，5局投完失4分退場，成為敗投候選。

9局上1出局一壘有人，曾昱磬敲出二壘滾地球形成再見雙殺，後勁吞下本季首次敗投，連勝紀錄也因此中斷。

賽後曾昱磬在個人IG限動貼出球迷留言三字經「曾昱磬XXX」，曾昱磬寫道：「對不起！最後沒打好是我的錯，但請不要直接這樣人身攻擊，好嗎？」