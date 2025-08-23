棒球／中信「愛接棒」 勉小球員豐富視野

「2025中信盃暨移地訓練」圓滿落幕，中信慈善基金會副董事長陳國世（中）鼓勵孩子打球不忘讀書，為自己開創精彩未來。圖／中信慈善基金會提供

為幫助偏鄉孩子勇敢追求棒球夢，中國信託慈善基金會推動「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」，並於暑假舉行「中信盃暨移地訓練」，結合賽事、課程，以及今年首次與中信科技大學合作的營養學、無人機等全新內容，豐富偏鄉學校棒球隊孩子們的學習視野。

「愛接棒計畫」推動至今邁入第12年，持續提供全台偏鄉學校棒球隊營養餐食、課業輔導與球具設備等資源，並每年舉辦「中信盃暨移地訓練」，安排比賽交流，讓小球員們參與「正向人際及生活能力訓練課程」、學習訂定目標並朝夢想邁進。

今年首次與中信科技大學合作，少棒隊梯次全程在大學校園裡進行，也加入無人機操作體驗、食農教育課程及運動營養學等內容，讓偏鄉棒球隊小將們直呼大開眼界。

此外，中信兄弟球星陳俊秀、德保拉及勝騎士也驚喜現身青少棒梯次的活動晚會，鼓勵孩子重視健康營養，做每件事都全力以赴。

2025中信盃暨移地訓練共舉辦48場少棒及青少棒賽事，分梯於中信科大及屏東中國信託公益園區舉行，盃賽積分同步計算球賽結果、課程參與及學習態度等各項目評分。

中信慈善基金會副董事長陳國世勉勵所有球員，「打棒球不是唯一，讀書及課外活動都能幫助你們找到更適合的未來，這也是辜仲諒董事長推動『愛接棒計畫』的初衷。」

2025中信盃暨移地訓練在昨天落幕，本屆精神總錦標成績如下：少棒組－宜蘭縣三星國小（冠軍）、雲林縣馬光國小（亞軍）及新竹縣關西國小（季軍）；青少棒組－花蓮縣光復國中（冠軍）、屏東縣鶴聲國中（亞軍）、南投縣三光國中（季軍）。