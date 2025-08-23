聽新聞
棒球／中信「愛接棒」 勉小球員豐富視野

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導

「2025中信盃暨移地訓練」圓滿落幕，中信慈善基金會副董事長陳國世（中）鼓勵孩子打球不忘讀書，為自己開創精彩未來。圖／中信慈善基金會提供
「2025中信盃暨移地訓練」圓滿落幕，中信慈善基金會副董事長陳國世（中）鼓勵孩子打球不忘讀書，為自己開創精彩未來。圖／中信慈善基金會提供

為幫助偏鄉孩子勇敢追求棒球夢，中國信託慈善基金會推動「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」，並於暑假舉行「中信盃暨移地訓練」，結合賽事、課程，以及今年首次與中信科技大學合作的營養學、無人機等全新內容，豐富偏鄉學校棒球隊孩子們的學習視野。

「愛接棒計畫」推動至今邁入第12年，持續提供全台偏鄉學校棒球隊營養餐食、課業輔導與球具設備等資源，並每年舉辦「中信盃暨移地訓練」，安排比賽交流，讓小球員們參與「正向人際及生活能力訓練課程」、學習訂定目標並朝夢想邁進。

今年首次與中信科技大學合作，少棒隊梯次全程在大學校園裡進行，也加入無人機操作體驗、食農教育課程及運動營養學等內容，讓偏鄉棒球隊小將們直呼大開眼界。

此外，中信兄弟球星陳俊秀德保拉勝騎士也驚喜現身青少棒梯次的活動晚會，鼓勵孩子重視健康營養，做每件事都全力以赴。

2025中信盃暨移地訓練共舉辦48場少棒及青少棒賽事，分梯於中信科大及屏東中國信託公益園區舉行，盃賽積分同步計算球賽結果、課程參與及學習態度等各項目評分。

中信慈善基金會副董事長陳國世勉勵所有球員，「打棒球不是唯一，讀書及課外活動都能幫助你們找到更適合的未來，這也是辜仲諒董事長推動『愛接棒計畫』的初衷。」

2025中信盃暨移地訓練在昨天落幕，本屆精神總錦標成績如下：少棒組－宜蘭縣三星國小（冠軍）、雲林縣馬光國小（亞軍）及新竹縣關西國小（季軍）；青少棒組－花蓮縣光復國中（冠軍）、屏東縣鶴聲國中（亞軍）、南投縣三光國中（季軍）。

偏鄉 棒球 陳俊秀 德保拉 勝騎士 辜仲諒 中國信託

