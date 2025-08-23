棒球／沖繩尚學闖甲子園決賽全島掀狂熱 航空增開應援班機

夏季甲子園決賽明天上午開打，西東京代表日大三對上沖繩代表沖繩尚學。這是沖繩球隊自2010年興南高中以來，時隔15年再度闖進夏季甲子園決賽，當地掀起應援狂熱。航空公司臨時加開沖繩飛大阪班機，預料明天將再次出現沖繩人都在家看比賽、萬人空巷的景象。

每日新聞報導，沖繩尚學21日與山梨學院進行準決賽時，比賽到第8局左右，所有人都在關心比賽，街上沒有行人也沒有汽車的蹤影，那霸市的電信公司「沖繩行動電話」把當時萬人空巷的街道情景發布在社群媒體X，引發討論。沖繩尚學最終以5比4逆轉山梨學院，挺進決賽。

在高中棒球熱度很高的沖繩，只要當地球隊表現亮眼，類似情況就會出現，甚至被稱為沖繩的「都市傳說」。有網友留言說，「這就是沖繩的都市傳說嗎」、「縣民真的都在全力應援（加油）啊」。

除了街上空蕩蕩的影片外，社群媒體也流傳沖繩人聚集在商場一起看比賽轉播的熱烈畫面。

因應這股應援熱潮，總部位於那霸市的日本越洋航空（JTA）宣布，將臨時加開23日決賽當天，以及隔天從沖繩來回大阪的航班，回應民眾「想要去現場應援」的請求。JTA表示，「未來也將作為沖繩的翅膀，全力運用所有資源，持續為縣民、在地企業與團體服務」。

另一方面，募資平台從7月23起，就開始為沖繩尚學出賽甲子園募集遠征費用，隨著比賽傳出捷報，資金瞬間湧入。截至今天晚間11時，已經累積3300多筆捐款，金額達到1300多萬日圓，突破目標的1000萬日圓（約新台幣206萬元）。

留言區充滿「謝謝你們帶給我們感動，決賽也要抱持平常心」、「雖然沒買到決賽的票，但是我會在家替你們加油」、「感謝你們讓沖繩縣民上下一條心」等溫暖留言。

朝日新聞分析，明天的決賽將由擁有強打的日大三，對上擁有優秀投手的沖繩尚學，兩隊風格截然不同。

日大三平均每場比賽能敲出10支安打，全隊打擊率超過3成。相較下，沖繩尚學全隊打擊率僅2成31，火力上遜於日大三。不過，選手宜野座惠夢、比嘉大登在關鍵時刻表現可靠，在對決山梨學院時完成逆轉。如果明天比賽在中盤後仍維持膠著，比賽節奏或許會倒向沖繩尚學。雙方教練的投手調度將會是決勝關鍵之一。