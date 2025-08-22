中職／看見鄭浩均成長 平野惠一也提醒：別忘了背後有人守備

中信兄弟隊宋晟睿今（22日）在大巨蛋敲出生涯首次雙響砲，成為第一位從後勁手中單場敲出兩轟的選手，兄弟不僅終場以4：3終結台鋼雄鷹隊四連勝，還斬斷後勁22連勝不敗紀錄，拿下系列賽第一場勝利，將雙方勝差擴大至2.5場。

兄弟全場僅敲出5支安打，不過1局上便展開攻勢，岳政華靠著失誤加上黃韋盛安打站上二壘，許基宏敲出二壘安打，拿下1分，2局下宋晟睿轟出兩分砲反超比數，4局下再補上陽春砲，擴大到4：2領先。

鄭浩均先發4局為本季最少，用球數85球、被敲5支安打及5次四壞球卻皆為本季最多，雖然丟掉3分但不影響大局，兄弟總教練平野惠一談到鄭浩均的表現，提出一個成長的觀察。

「他上次跳過一次輪值，這不是件簡單的事。」平野惠一表示：「雖然他本人可能對內容不滿意，但我看到他下場時沒有太負面的表情，這就是一種成長。」平野也強調一點，「一個好的投手常常會忘記背後是有人在幫助他守備的，希望他不要忘記這點。」

5局開始兄弟牛棚輪番上陣凍結比分，李振昌投12球，連飆兩次三振，達成連續11局無失分。呂彥青9局上登板，雖被魔鷹、張肇元敲出安打，但最終造成曾昱磬雙殺打，成功拿下本季第4次救援成功；平野惠一也指出，今天中繼幫了大忙，投得非常好。