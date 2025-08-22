中職／「可能連替補也還不夠格」 張洺瑀花3059天奪首座MVP有情緒

從2017年4月7日職棒一軍初登場，富邦悍將隊張洺瑀歷時3059天拿到生涯首座單場MVP，領獎時緊張、想哭的情緒都有，他坦言：「從（捕手）不會丟球轉外野，堅持到現在，感謝很多人，也要感謝自己沒有放棄，每天做自己覺得對的人，每個遇過的教練和隊友都是我的恩人。」

悍將今天以6：4擊敗味全龍隊，前6局打完處於3：3平手，悍將的致勝攻勢出現在第7局，張進德保送、范國宸安打攻占得點圈，張洺瑀代打敲安先送回超前分，豊暐的安打再帶有2分打點擴大優勢。

總教練陳金鋒解釋陳真的打席換上張洺瑀代打調度，「陳真在得點圈這方面擊球率沒那麼高，張洺瑀是左打，擊球率也比較高，也確實表現很好，是非常關鍵的打席。」

張洺瑀透露，上去前，鋒哥給他的提醒是「確實擊球」，當下想著打平打強，看到這球越過投手防線，他也感到振奮，「好不容易隊友追成平手，教練相信我，給我機會，就是想盡辦法幫助球隊。」

生涯首座單場MVP，張洺瑀緊張到話都說不好，「很不可思議，很緊張，所以cue了三個人。」他一連拉了豊暐、高捷、吳世豪一起上台。張洺瑀感謝二軍教練陳品捷、隊友張進德，他解釋：「PJ（陳品捷）從一開始在二軍在打擊上幫助我很多，請教他很多問題，他之前也有去美國進修。」至於張進德，兩人在二軍一路相互鼓勵，「他雖然很常受傷，但他也很想表現，只是運氣比較不好，季初在二軍都一直互相鼓勵。」

張洺瑀的語氣一度哽咽，他說：「打職棒到現在八年，不要說MVP，可能站穩一軍或替補也還不夠格，但我還是很努力想要表現自己。」