中職／達成10轟10盜 宋晟睿談「平野版後勁」有話說

中信兄弟隊今天以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，斬斷雄鷹投手後勁的跨季22連勝，宋晟睿的單場雙響砲是突破關鍵，也達成個人首次單季「10轟、10盜」，歸功季前赴美練功、增加體重的變化。

2局下面對1：2的落後，宋晟睿先用一發左外野兩分砲逆轉比數，4局下的陽春砲拉開到4：2分差，也締造個人生涯首次的單場雙響砲。

後勁生涯前192場出賽僅被敲出7發全壘打，宋晟睿今天一個人就敲出2轟，宋晟睿表示：「知道他滿強的，所以有想好自己的策略，只想要打得扎實，第一轟出去很開心，但下來就告訴自己要冷靜準備下一個打席，第二個打席就好好思考，結果很順利，幫助球隊拿下勝利。」

兄弟總教練平野惠一賽後透露，昨天練習日自己化身「後勁」，打擊練習時壓制了宋晟睿，宋晟睿聽聞笑說：「他故意排自己當投手，我是被壓制了，不過他自己當裁判，打得強勁說是出局、偏高說是好球。」

宋晟睿也說，昨天平野惠一是特別拉自己跟岳政華、曾頌恩練習，「會投很慢的球，再用力投很快的球，速差應該有50公里喔，他用玩的心態跟我們練習，謝謝他給我機會，滿有趣的。」

這2轟也讓賽前8轟12盜的宋晟睿達成「雙十」，生涯前4年合計4轟的他表示，自己沒想過能夠單季雙位數全壘打，「今天狀態不錯才覺得有機會，季前到美國Driveline訓練，也增重了5到7公斤。」10轟、10盜是隊長王威晨幫他設定的目標，宋晟睿接下來只想維持好自己。