中職／「我假裝成後勁」平野惠一透露宋晟睿雙響砲關鍵

中信兄弟今天攻破「不敗」後勁，從他手中打回4分中止跨季22連勝的中職紀錄，關鍵在宋晟睿貢獻3分打點的單場雙響砲，兄弟總教練平野惠一偷偷攬功：「因為我昨天假裝後勁對決睿睿，所以他打得很好。」

賽前22連勝的後勁今天在首局就掉分，雖然雄鷹打線幫忙敲回2分一度2：1領先兄弟，不過2局下宋晟睿的兩分砲逆轉局面，4局下宋晟睿又從後勁手中敲出陽春砲，成為第一位從後勁手中單場敲出兩轟的選手，也幫助兄弟以4：3擊敗台鋼雄鷹。

平野惠一賽後透露，昨天的練習日自己假裝成後勁，在打擊練習時對決宋晟睿，結果是完美壓制，「宋晟睿後來有自己加練，今天有拿出成績。」

能夠中斷後勁的22連勝，雖然外界聚焦在宋晟睿的雙響砲，但平野惠一也點出，包含陳統恩、黃韋盛在內，今天打者都有做到纏鬥多球、延長對決時間的功課。

「看不見的功勞也很重要。」平野惠一說：「以拳擊來說就是肉搏戰，能夠消耗投手球數，面對後勁這種好投手很難有連續安打，要有更多攻擊手段。」

平野惠一賽前對後勁給予敬意，認為這樣的好投手更有打倒的意義，「選手們碰到好投手，要有『想要打敗他、更想要贏球』的鬥志，不是說『怎麼遇到這個投手』，這點今天有做到。」