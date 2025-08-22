中職／張洺瑀神代打 悍將8月首度連勝、5勝已超越去年

3：3平手局面，張洺瑀第7局代打敲出超前安打，豊暐補刀敲安送回2分，幫助富邦悍將隊終場以6：4擊敗味全龍隊，取得2連勝，今年8月已奪5勝，超越去年煉獄8月的4勝。

兩隊洋投先發正好都用110球，龍隊鋼龍只夠投5局，被敲7安打、失3分（責失2分），送出7次三振，悍將魔力藍則是完成7局失3分優質先發，兩人都以無關勝敗收場。

龍隊是先馳得點的一方，第2局出現4支安打的串連，張政禹的安打先攻下1分，郭天信安打再挹注2分打點。

悍將面對0：3落後展開反擊，第4局范國宸先敲陽春砲，陳愷佑在一、三壘有人的打席，打出游擊方向滾地球，游擊手張政禹傳本壘沒抓到出局數，讓悍將再跑回1分。

第5局張育成打向右外野的平飛球，右外野手王順和在燈光之中迷失了球的方向，讓球落地滾到後方，張育成一口氣跑上三壘，賺到一支場地三壘安打，再靠張進德的安打跑回追平分，張進德達陣生涯100打點，這顆里程碑「滷蛋」正好是弟弟張育成。

悍將的致勝攻勢出現在第7局，張進德保送、范國宸安打攻占得點圈，張洺瑀代打敲安先送回超前分，豊暐的安打再帶有2分打點擴大優勢。

曾峻岳8局上把關6：3局面，結果保送開局，被朱育賢、劉基鴻都敲出安打掉分；2分領先交到終結者張奕手中守成，兩出局後，郭天信打向三壘的滾地球，張育成未能處理起來，李凱威也敲安打，讓戰局又出現懸念，吉力吉撈．鞏冠打出中外野飛球遭到接殺，讓悍將在8月首度嘗到連勝滋味。