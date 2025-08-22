快訊

中職／張洺瑀神代打 悍將8月首度連勝、5勝已超越去年

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張育成。圖／富邦悍將隊提供
張育成。圖／富邦悍將隊提供

3：3平手局面，張洺瑀第7局代打敲出超前安打，豊暐補刀敲安送回2分，幫助富邦悍將隊終場以6：4擊敗味全龍隊，取得2連勝，今年8月已奪5勝，超越去年煉獄8月的4勝。

兩隊洋投先發正好都用110球，龍隊鋼龍只夠投5局，被敲7安打、失3分（責失2分），送出7次三振，悍將魔力藍則是完成7局失3分優質先發，兩人都以無關勝敗收場。

龍隊是先馳得點的一方，第2局出現4支安打的串連，張政禹的安打先攻下1分，郭天信安打再挹注2分打點。

悍將面對0：3落後展開反擊，第4局范國宸先敲陽春砲，陳愷佑在一、三壘有人的打席，打出游擊方向滾地球，游擊手張政禹傳本壘沒抓到出局數，讓悍將再跑回1分。

第5局張育成打向右外野的平飛球，右外野手王順和在燈光之中迷失了球的方向，讓球落地滾到後方，張育成一口氣跑上三壘，賺到一支場地三壘安打，再靠張進德的安打跑回追平分，張進德達陣生涯100打點，這顆里程碑「滷蛋」正好是弟弟張育成。

悍將的致勝攻勢出現在第7局，張進德保送、范國宸安打攻占得點圈，張洺瑀代打敲安先送回超前分，豊暐的安打再帶有2分打點擴大優勢。

曾峻岳8局上把關6：3局面，結果保送開局，被朱育賢、劉基鴻都敲出安打掉分；2分領先交到終結者張奕手中守成，兩出局後，郭天信打向三壘的滾地球，張育成未能處理起來，李凱威也敲安打，讓戰局又出現懸念，吉力吉撈．鞏冠打出中外野飛球遭到接殺，讓悍將在8月首度嘗到連勝滋味。

富邦悍將隊洋投魔力藍先發7局失3分、無關勝敗。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投魔力藍先發7局失3分、無關勝敗。圖／富邦悍將隊提供

張育成 張進德 張政禹 味全龍 富邦悍將

相關新聞

U15亞洲盃／中華隊把握日本6E大勝 晉級冠軍戰奪世界盃門票

2025亞洲盃青少棒賽複賽最終日，中華隊把握日本隊單場6次失誤，以10：7大勝，晉級明天的冠軍賽要再戰日本，不過2026...

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

富邦悍將隊在今年共簽下9位選秀人、4位自主培訓選手，陣容挹注大批新血，農場主管、副領隊林威助談對這批「新悍將」的規畫，他...

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

富邦悍將隊今天公布選秀簽約結果，簽下9人、1人成為「空氣」，榜眼張育豪僅簽下1.5年合約，領隊林華韋透露，這是他的經紀人...

中職／22連勝後勁「有打倒價值」 平野惠一動漫熱血發言

中信兄弟隊今天面對跨季22連勝中的後勁這位強敵，兄弟總教練平野惠一希望選手能夠燃起鬥志，鼓勵的話語猶如動漫角色發言：「他...

中職／兄弟洋投抉擇「3選2」難題 韋禮加難上一軍

中信兄弟隊在8月31日的洋將登錄大限前有難題，羅戈表現穩定、李博登逐漸回穩，幾乎是柯威士、韋禮加和黃博多的「3搶2」，尚...

中職／猜一猜！味全龍新洋投已到台灣 領隊只給3線索

味全龍隊在831大限前找來新洋投，領隊丁仲緯證實今天已到台灣，但對於相關線索並未透露太多，強調等程序完成後再公布，唯一透...

