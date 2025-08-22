快訊

U15亞洲盃／中華隊投手胡冠威先發表現教練給滿分 率隊晉冠軍戰

中央社／ 台北22日電
2025年U15亞洲盃青少棒賽複賽對日本隊，中華隊先發投手胡冠威。圖／中華棒協提供
亞洲青少棒賽台灣隊今天與日本交手，投手胡冠威先發5局無責失分、投出6次三振，率隊以10比7搶勝晉冠軍戰，總教練邱耀宇評價：「面對隊友失誤仍扛住、表現100分。」

亞洲青少棒賽複賽最後一戰台灣與日本交手攸關晉級，台灣隊派出有球速優勢的投手胡冠威先發，胡冠威前3局沒有失分，4局下隊友守備狀況多，單局失掉5分，比賽回到5比5平手局面，但胡冠威沒受到太多影響，完成5局投球任務。

胡冠威今天投5局被敲出7支安打，投出6次三振，失掉5分都非責失分，最快球速約144公里；台灣隊比賽後半段追分搶勝，胡冠威為勝投，冠軍戰將再度與日本交手。

台灣隊總教練邱耀宇接受電視訪問時表示，4局雖因隊友守備失誤影響有點亂流，但胡冠威有扛下來、表現100分，也是球隊贏球功臣。

至於今天先發二壘手葉幸福，4局因為接連守備狀況被換退場，邱耀宇也表示，葉幸福是很努力的球員、肯定他的表現，回到飯店也會鼓勵球員，並提到如果明天日本派右投手先發，仍會將葉幸福排在先發打序中。

胡冠威算是球隊「氣氛組」，場上屢有鼓舞士氣的肢體語言，今天接受訪問時也大方跟鏡頭和現場球迷打招呼喊：「大家好！」他強調今天雖然隊友有失誤，但還是要繼續投，並鼓勵隊友不要想太多、要面對。

胡冠威此次盃賽球速突破，曾被電視轉播測得最速147公里，他表示，一直很想要突破、進步，很開心速度可以再往上拉；明天雖不能再登板投球，但也笑說會大聲幫隊友加油。

