中職／蒙德茲首度0四死卻成最慘一戰 李勛傑三分砲炸開獅隊
統一獅隊洋投蒙德茲首度單場0四死球的一戰，卻成為最慘烈一戰，先發5.1局失6分退場，獅隊終場以0：9輸給樂天桃猿隊。
蒙德茲先發5.1局被敲9安打、失6分，以「四死球製造機」著稱的他，此役是他首度單四壞球、觸身球都掛蛋，失分卻破個人單場最多紀錄。他先在第5局被張閔勛、林子偉敲安，李勛傑補上一發三分砲解鎖生涯首轟；第6局的投球也出現危機，該局面對6打席被敲5安打，林子偉的兩分打點安打讓獅隊決定換投。
兩隊差距持續擴大，姚杰宏負責的第8局再丟掉3分，猿隊全場13安灌進9分。
猿隊洋投波賽樂越投越穩，此役先發6局共用93球，僅被敲5安打、無失分，最終拿下本季第5勝。
此外，波賽樂在進入7月之後狀況明顯升溫，出賽6場拿下4勝1敗，合計投32.2局，僅責失3分，防禦率只有0.83。
