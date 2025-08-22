中職／兄弟斬斷後勁22連勝！宋晟睿雙響砲當剋星 教頭喊話有效

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟宋晟睿。記者許正宏／攝影
跨季22連勝的後勁在今天遇到剋星，生涯首度單場挨兩轟，而且都遭到中信兄弟宋晟睿的毒手，呼應賽前總教練平野惠一「有打倒他的價值」，兄弟以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，斬斷後勁的中職最長連勝紀錄。

2局下面對兄弟1：2落後，江坤宇敲安上壘後，宋晟睿把球掃出左外野全壘打牆，逆轉比數；4局下宋晟睿又轟出同一方向的陽春砲，擴大為4：2領先。

這是宋晟睿生涯第一次單場雙響砲，也是後勁生涯第一次單場被敲出2發全壘打，過去前192場出賽僅被敲出7發全壘打，全部出現在不同場次，甚至沒被同一人轟過，宋晟睿成為第一人，而今天賽前宋晟睿對戰後勁也有著4成打擊率的高檔表現。

後勁投完5局退場用球數103球，被敲5支安打包含2轟，丟掉4分有3分責失，自2023年8月24日以來、相隔729天再次吞敗；這也僅僅是他本季第3次未能投滿6局，另外1次對味全龍隊5局失1分奪勝、1次對兄弟5.1局失7分無關勝敗。

兄弟先發投手鄭浩均則是投4局用85球退場，被敲5支安打，除了前兩局各失1分外，5局上續投被魔鷹敲安後退場，這個壘包也變成他的失分。

今天賽前談到後勁的22連勝，兄弟總教練平野惠一才指出，後勁是最好的投手之一，很有擊倒他的價值，也希望今天如果有安打、有得分拿下勝利的話，「可以鼓勵我們一下。」

後勁 宋晟睿 台鋼雄鷹 中信兄弟

