中職／台大醫院病童熱血應援 中信兄弟鼓勵積極向前

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信育樂董事長陳國恩（後排圖中右側）、台大醫院余忠仁院長（後排圖中左側）、台大醫院雲林分院馬惠明院長（後排右5）、新竹台大分院蔡孟昆副院長後排圖中左3）、台大兒童醫院小兒部林銘泰副主任、台大醫院器官勸募暨移植中心陳益祥主任（圖中左2）、心臟血管外科黃書健主任（後排右2）、醫護人員、兒童病患及家屬一同開心合照。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟今在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，場上球員努力奮戰爭取勝利，場內則有初次到大巨蛋看球的熱血球迷吶喊應援，他們是台大醫院心、肺、肝、腎移植術後的兒童病患及其家屬，以及醫療團隊一起在現場感受精彩的球賽。

台大醫院余忠仁院長、台大醫院雲林分院馬惠明院長、新竹台大分院蔡孟昆副院長、台大兒童醫院小兒部林銘泰副主任、台大醫院器官勸募暨移植中心陳益祥主任、心臟血管外科黃書健主任、曹傳怡護理師，以及多位長期照護移植病童的護理人員也都到場一同為中信兄弟應援。

中信育樂董事長陳國恩表示，中國信託長期致力回饋社會，聚焦深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸。此次活動別具意義，除了讓病患與家屬放鬆心情，以及慰勞辛苦的醫護同仁外，也希望中信兄弟不畏挑戰、持續進化的決心能鼓勵病患積極向前。

總共有60位大、小球迷們初次到大巨蛋，他們一到現場臉就亮了起來，驚呼球場好大、好漂亮並與家人合照。他們在比賽前先了解球場、球賽如何進行之外，還特別練習中信兄弟球員應援曲。

比賽開始後，小球迷們拿著加油棒跳上跳下，積極參與每位球員的應援。中信兄弟吉祥物小翔也在比賽空檔中來跟小球迷們打招呼及互動，逗得他們哈哈大笑。

小球迷開賽前先學習棒球知識，以及練習中信兄弟球員應援曲。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟 台鋼雄鷹 台大醫院

