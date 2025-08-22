U15亞洲盃／中華隊把握日本6E大勝 晉級冠軍戰奪世界盃門票

2025亞洲盃青少棒賽複賽最終日，中華隊把握日本隊單場6次失誤，以10：7大勝，晉級明天的冠軍賽要再戰日本，不過2026年U15世界盃青少棒賽的門票已確定入袋。

複賽第一天打完，中華隊與南韓隊同為1勝1敗，日本隊則為2勝0敗，三隊對戰優質率（TQB）中華隊略勝南韓隊，代表今天擊敗日本隊就能晉級冠軍戰，而前兩名可取得明年世界盃參賽資格。

中華隊今天1局上開路先鋒柯邵捷保送上壘後，靠著推進、暴投上三壘，曾乙喆再敲出滾地球護送得分；3局上更是把握日本隊失誤開局，陳泊佑、柯邵捷連敲2安，柯邵捷的二壘打敲回2分，接著曾乙喆三壘安打、江金澄高飛犧牲打各1分打點。

取得5：0領先的中華隊在4局下也出現2次失誤，1出局後奉送日本隊1分，接著胡冠威又被敲出4支安打，其中舩山大翔在滿壘時的安打清空壘包，再掉4分讓比數回到原點，但也靠三振抓到2個出局數。

5局上陳泊佑敲安、日本隊失誤、暴投，讓中華隊攻佔二、三壘，溫以恩的滾地推進敲回超前分，曾乙喆保送後，江金澄敲出的滾地球日本隊又出現失誤，讓中華隊再添1分，以7：5超前。

6局上日本隊出現此戰第5、第6次失誤，中華隊也把握機會安打串連，又攻下3分，取回原本的5分領先。

中華隊先發投手胡冠威5局被敲7支安打，丟掉5分但皆非責失，另有6次三振；曾乙喆中繼在第6局下投出三上三下，7局下卻出現二壘安打、保送、保送，留下無人出局滿壘退場，高品瀚接手後雖有保送、內野安打掉2分，但也靠著2個界外飛球、1個內野飛球，守住勝利。