中職樂天球團「阿迷趴」 彩繪黑鷹直升機、特戰官兵垂降開球超吸睛

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
桃園棒球場舉辦第13屆「阿迷趴」敬軍主題賽，陸軍航特部派出UH-60M黑鷹彩繪機，搭載特戰六人小組以快速繩降的方式垂降到球場中央進行開球，為比賽帶來高潮。記者季相儒／攝影
九三軍人節將至，國防部聯手中華職棒樂天桃猿隊，今晚在桃園棒球場舉辦第13屆「阿迷趴」敬軍主題賽，陸軍航特部派出UH-60M黑鷹彩繪機，搭載特戰六人小組以快速繩降的方式垂降到球場中央進行開球，為比賽帶來高潮。這也是睽違8年後，軍方再次派出直升機參與桃園球場開球活動。

陸軍航特部今天派出特指部指揮官苑汝瑋，偕同6名官兵組成的特戰六人小組，搭乘黑鷹直升機進場。直升機於中外野離地約30呎高度旋停滯空，6名特戰小組成員自雙邊機門快速繩降，並迅速在垂降區周邊警戒；苑汝瑋垂降地面後與小組官兵以戰術走位至投手丘，續由陸軍無人機訓練中心的六軸無人機自空中投下開球用的「陸軍新戰力」紀念球，由苑汝瑋順利完成開球。

特別的是，陸軍601旅今天出動917號UH-60M黑鷹直升機，特別在機身施以青天白日滿地紅彩繪、機身左右兩側分別有「Team Taiwan」和「Team Army」字樣，字體間還有象徵特戰官兵的剪影圖案，機首正面則漆有象徵黑鷹直升機的鷹眼彩繪。

除了特戰官兵帶來的高潮外，今天賽前也特別由「21砲指部」展期隊和陸軍儀隊演奏「凱旋進行曲」進場；隨後，由代表M1A2T戰車、拖式2B飛彈、陸射劍二飛彈、新式機動阻絕、海馬士多管火箭系統、無人機及阿帕契直升機等7個新興戰力單位官兵，展開巨幅國旗並由M1A2T戰車營長丁寶順中校等代表，引領全場官兵、眷屬及球迷高唱國歌。

Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）在2013年首次舉行阿迷趴，2016年9月2日主題日，不僅賽前首創由5架幻象2000戰機飛越桃園國際棒球場上空進行衝場；當天開球儀式由隸屬空軍救護隊的S-70C以吊掛方式，將擔任開球投手的救護士高振耀垂降抵達球場。今天則是睽違8年後，軍方再次以直升機垂降方式參與職棒主題開球活動。

桃園棒球場舉辦第13屆「阿迷趴」敬軍主題賽，陸軍航特部派出UH-60M黑鷹彩繪機，搭載特戰六人小組以快速繩降的方式垂降到球場中央進行開球，為比賽帶來高潮。記者季相儒／攝影
陸軍特指部指揮官及特戰六人小組參與「阿迷趴」敬軍主題賽，由訓練用六軸無人機自空中投下開球用的「陸軍新戰力」紀念球，順利完成開球儀式。記者季相儒／攝影
陸軍參與職棒開球活動，由象徵7個新興戰力單位官兵，展開巨幅國旗，並由M1A2T戰車營長丁寶順中校等代表領唱國歌。記者季相儒／攝影
