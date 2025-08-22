中職／宋晟睿生涯首次雙響砲 擊破後勁一項無敵紀錄

中信兄弟總教練平野惠一賽前鼓勵球員面對強22連勝的後勁要燃起鬥志，宋晟睿辦到了，不僅在2局下敲出逆轉的兩分砲，4局下又補上一發陽春砲，後勁生涯首次單場被敲兩轟，還是遭同一人毒手。

台鋼雄鷹隊後勁加上叫做豪勁的樂天桃猿隊時期，生涯前192場出賽僅被敲出7發全壘打，全部出現在不同場次，而且還沒被同一人轟過，今天賽前更是帶著跨季22連勝的聯盟新紀錄。

宋晟睿成為兄弟第一位從後勁手上開轟的打者，2局下面對1：2落後，在江坤宇敲安上壘後，宋晟睿把球掃出左外野全壘打牆，逆轉為3：2；4局下宋晟睿又轟出同一方向的陽春砲，擴大領先。

宋晟睿過去4個球季僅敲出4轟，加上今天的雙響砲，本季已經來到10轟的生涯新高，也是生涯第一次的單場雙響砲。